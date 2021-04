Za výkon v derby prasečí hlava. Snad to teď dopadne lépe, věří sudí Hrubeš

Pavel Franěk na hřišti, Karel Hrubeš u videa. Tak se dva z nejzkušenějších českých rozhodčích podělí o nedělní derby Slavia–Sparta. Když se u totožného duelu sešli před dvěma lety v dubnu 2019, na jedničku to nebylo. Spíš počítejte do pěti.

Sudí pro derby Slavia-Sparta neděle 11. dubna, 18.30 Pavel Franěk - Petr Caletka, Jiří Kříž (čtvrtý Ondřej Berka) VAR: Karel Hrubeš, AVAR: Ivo Nádvorník

Hlavně Pavel Franěk u videa tenkrát propadl. Připsal si premiéru, o niž nestál. „VAR vůbec poprvé odeslal špatné záběry,“ popsal tehdejší místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. Tahle chyba měla zásadní následek. Rozhodla o tom, že Karel Hrubeš odvolal penaltu, kterou správně nařídil.

Neboli, video naprosto postavené na hlavu.

Asi si vzpomínáte – slávista Josef Hušbauer běžel ve 12. minutě na gólmana Florina Nitu, který ho podrazil. Sudí Hrubeš to dobře sledoval ze zadního pohledu a ukázal na puntík. Brankáři navrch po právu udělil žlutou kartu.

Slavia - Sparta: Hušbauer jde na Nitu! Sudí nařizuje penaltu, po zásahu VAR ji ale odvolává!

Hušbauer po derby: Video? Komedie, Nita do mě vletěl

Jenže Franěk u videa – jak mu velí protokol – celou situaci pitval, hledal ideální záběr, hledal, hledal. A nenašel. Hrubešovi poslal dolů na hřiště tři, které faul nedoložily, spíš naopak. „Měl tři záběry, na nich nebylo přestupek vidět, a spokojil se s tím. Ale logika velela, aby postupoval jinak. Karel Hrubeš nařídil penaltu, takže něco viděl. VAR si tedy měl najít záběr z pohledu hlavního sudího,“ zlobil se tehdy Wilczek.

Proč Franěk hledal špatně? „Ptal jsem se ho, proč to neudělal, a on odpověděl, že neví,“ prohlásil Wilczek.

Deníku Sport zvedl Pavel Franěk telefon nedlouho po zápase. To už věděl, že hrubě chyboval. „Uspěchal jsem to,“ vysvětloval. „Spokojil jsem se se třemi záběry. Bohužel záběr, který prokazoval, že se o faul jednalo, jsme viděli až poté, co byla znovu zahájena hra. Měli jsme se podívat ještě na něj.“

Hlavní Hrubeš poté, co na dodaných záznamech nenašel přestupek, penaltu odvolal a Hušbauerovi navrch udělil žlutou za simulování. Slávista byl v udivení a nebál se to říct. „Nechápu, proč video je. Když vidím, jak funguje, tak bych ho radši zrušil. Výsměch českého fotbalu,“ rozčiloval se. Ve spojení s počínáním VARu při zápase stejného kola Plzeň–Baník (2:1) to u veřejnosti vyvolalo podobné reakce jako u slávistického hráče.

Po dvou letech se Pavel Franěk na situaci pochopitelně velmi dobře upomíná. „Musíme se k tomu vracet?“ ptá se, ale chápe, že ano. „Je to pořád docela těžká vzpomínka. Hlavně proto, že jsem to zkazil Karlovi. Když si to pokazím situaci sám, přece jen se s tím líp vyrovnávám,“ říká nyní. „Karlovi jsem se omluvil.“

Jenže to nebylo ze strany obou sudích v onom derby vše. Po čtvrthodině při rohu Slavie došlo k souboji Ondřej Zahustel–Tomáš Souček. Sparťan stáhl slávistu. Karel Hrubeš souboj viděl, ale nepískal. Za faul ho nepovažoval.

Slavia - Sparta: Zahustel v podezřelém souboji se Součkem, sudí ale penaltu nepíská! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Ovšem Pavel Franěk měl opačný názor a znovu volal kolegu k monitoru. Hrubeš se podíval a lpěl si na svém. A to i poté, co komise rozhodčích prohlásila, že se penalta pískat měla. „Šlo o vzájemné držení. A my víme, že v takovém případě máme jít k počátku té akce. Trvám na to, že se o pokutový kop nejednalo. Ani to podle mě není situace, která by měla vyvolat přezkum,“ řekl Hrubeš.

Což mu potvrdila i komise rozhodčích. „Pokud to hlavní dobře viděl a dobře popsal, byť my s jeho vyhodnocením nesouhlasíme, tak to není situace, ke které má video volat. V tomto případě VAR hledal lepší řešení, ale tak to být nemá,“ souhlasil s hlavním Hrubešem místopředseda Martin Wilczek.

Ačkoli měl Hrubeš na své straně polehčující okolnosti, vyprávějte to fanouškům… V tomto případě hlavně těm červenobílým. „Všude, kam jsem šel, mi to připomínali,“ vzpomíná. „V restauraci, kam chodíme pravidelně, jsou majiteli slávisti. Na stůl mi přinesli prasečí hlavu. Znám je dlouho, takže jsem to bral s humorem, ale syn, který hraje fotbal, to třeba schytával za mě.“

V neděli sedne k videu on, Pavel Franěk navlíkne píšťalku. „Samozřejmě, že mi to hned naskočilo,“ usmívá se Hrubeš. „Ale určitě mu nejdu nic vracet. Oba doufáme, že to dopadne co nejlíp. Když jsem zjistil, že mám v derby video, byl jsem rád, že píská Pavel. Znám ho, to je výhoda. A má kvalitu.“

Snad budou rádi všichni. I v neděli před půl devátou večerní.