LIGA NARUBY: Lionel Vindheim, Deli už je sám, Fillo seřval Jugase

V novém vydání Ligy naruby dojde i na módu ve FORTUNA:LIZE. Andreas Vindheim zaujal blonďatým sestřihem, kterým připomněl fotbalového génia, Peter Olayinka shodil nadějně nastartované dredy. Ruchové kamery zachytily drsný výlev Martina Filla směrem k Jakubu Jugasovi, došlo i na chyby brankářů. A co nejrychlejší návrat do plné síly přejeme Josefu Jindřiškovi do Ďolíčku! Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu Liga naruby!