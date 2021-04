Horváth: Sparta má Vrbovy rysy. Stanciu? Lídrem Slavie je někdo jiný

Pod Pavlem Vrbou slavil jako hráč životní úspěchy a v aktuální sezoně jej vyzval už jako trenér. Bez úspěchu. Pavel Horváth jen přihlížel, jak Vrbova Sparta rozdrtila Příbram 4:0. Několikaletá známost byla někdejšímu špílmachrovi marná. „Mně to pomohlo, výsledku už ne,“ směje se. Nyní se Vrba a spol. chystají poprvé od září 2014 dobýt Eden. Mají na to? „Potkají se dva ofenzivní týmy, bude to super podívaná,“ těší se bývalý záložník obou pražských „S“.

Není pro vás trochu paradoxní, že Pavel Vrba vede Spartu?

„Před pár lety by to neřekl téměř nikdo, ale sport je takový, že trenéři jsou v něm kočovníci a jdou tam, kde dostanou šanci pracovat. Pavel dostal nabídku od Sparty a je to celkem logické, protože je to jeden z nejlepších českých trenérů a ve Spartě by měli trénovat nejlepší trenéři.“

Jak vám to spojení zatím jde dohromady?

„Poznal jsem to na vlastní kůži, i když samozřejmě pro současnou Spartu nebyla Příbram zrovna měřítko. Nicméně vidím v jejich hře věci, které jsou pro Pavla Vrbu typické, a klukům v týmu jeho styl vyhovuje. Je vidět, že se sehrávají a zlepšují.“

Jaké rysy ve sparťanské hře vidíte?

„Kádr mu typologicky sedí. Malinko se změnila role Bořka Dočkala, hledá si balon v jiných prostorech, ale jde přes něj osmdesát procent finální fáze a je pro ně hodně užitečný. Vidím velký chtíč přečíslovat soupeře v křídelních prostorech a tím si vytvářet šance, což je mi povědomé.“