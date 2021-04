TOP 10 derby „S“: spor o gól, 50 faulů, bengál na Strahově i přestřelka

Hned první souboj v historii udal ráz obrovské rivalitě. Mohl za to gól, který vstřelila Sparta. Rozhodčí Josef Rössler Ořovský branku na Císařské louce uznal, jenže podle tehdejších pravidel ji museli po závěrečném hvizdu schválit oba kapitáni. A slávistická strana se postavila proti. Neobešlo se to bez hádky, leč utkání skončilo remízou. Sparťané prahli po vendetě, a tak vyzývali červenobílé k dalšímu střetu. Marně. Dočkali se až na podzim 1907. Tentokrát góly padly a platily, takže vznikla plichta 2:2.

Na pražský Strahov, největší stadion v zemi, dorazilo rekordních 50 tisíc fanoušků. Do hlediště dojel i slávistický příznivec Pacák, kterého ze Smržovky přivezl na trakaři za 9 dní sparťan Pavlíček. Ten totiž prohrál sázku, neboť tvrdil, že červenobílí nepostoupí do první ligy. Ovšem oni se vrátili mezi elitu, a velkého rudého favorita zaskočili. Kramerius, Kvašňák, Táborský, Mašek a spol. měli soupeře rozdrtit, jenže ještě 11 minut před koncem prohrávali. Pak Pospíchal aspoň srovnal na 2:2.

Tahle přestřelka neměla chybu. Na zaplněném letenském stadionu vzdali fanoušci nejdřív hold Andreji Kvašňákovi, který se stal Sparťanem století. Pak se ani on nestačil divit, co se na trávníku děje. Padlo osm gólů, nejvíc v derby samostatné české ligy. Ve slávistické sestavě exceloval ostrostřelec Pavel Kuka, autor čistého hattricku. Sparťané třikrát vedli, v poločase 2:0, pak 3:2 a ještě v poslední minutě 4:3. Jenže slávisté udeřili z poslední akce zápasu střídajícím Tomášem Kuchařem a bláznivý výsledek byl na světě.

Slavia měla před rivalem pětibodový náskok. Pokud Sparta ještě chtěla zaútočit na titul, musela vyhrát. Hosté vytasili překvapivý trumf se jménem Jozef Chovanec. Letenský kapitán dělal v té době už půl roku v klubu sportovního manažera. Sázka na risk vyšla. Slávisté byli zjevně vykolejení. V 68. minutě se musel po druhé žluté kartě poroučet z trávníku stoper Jan Suchopárek a sparťané přesilovku využili pár desítek vteřin před závěrečným hvizdem. Postaral se o to výstavní bombou z otočky do šibenice Pavel Nedvěd. Euforie z Edenu sparťany katapultovala k titulu.

NEJSUVERÉNNĚJŠÍ

6. 5. 2000

Sparta - Slavia 5:1

Branky: 21. a 32. Lokvenc, 34. Gabriel, 53. Baranek, 67. J. Novotný - 19. Dostálek

Pro vítěze bylo derby krokem do ráje - po výhře 5:1 totiž zároveň slavili dvě kola před koncem ligy zisk královské koruny. Nejprve se však orosili, neboť po dvaceti minutách jim Richard Dostálek nadělil něco do sítě. Sparťané to vzali jako budíček a poté už na hřišti existovali jen oni. Určitě jim pomohlo brzké vyrovnání kanonýra Lokvence okamžitě po rozehrání ze středového kruhu. Hosté od té chvíle jen zoufale bránili a nemít v bráně famózního Radka Černého, odjížděli by z Letné s ještě větším výpraskem.