Souboj titánů: Trpišovský vs. Vrba. Srovnání očima hráče, který zná oba

Na jedné straně Lukáš Provod, Nicolae Stanciu, David Zima. Na té druhé Bořek Dočkal, Ladislav Krejčí, Adam Hložek. Zítra večer to v Edenu bude masivní kolize největších ligových hvězd. Hlavní tahák 298. derby „S“ ale tentokrát leží mimo hřiště. Je jím střet Jindřicha Trpišovského s Pavlem Vrbou. Dvou geniálních trenérských mozků, které v poslední dekádě převyšují všechny své kolegy o několik úrovní. Vůbec poprvé navíc stojí za kormidlem dvou největších klubů v zemi. V zamčené části článku kouče mimo jiné detailně srovnává Zdeněk Koukal, který je oba zažil jako hráč. Čím se liší osobnostně a jaký je jejich zápasový režim?

Na dálku po sobě metají komplimenty. Nejde ovšem pouze o naučené fráze nebo hranou slušnost. Jindřich Trpišovský s Pavlem Vrbou k sobě mají blízko, navzájem se vysoce respektují. Jestliže i mezi trenéry často panuje nevraživost, pro tyhle dva to neplatí.

„Pavel Vrba změnil český fotbal, uvažování o něm. Pro mě je ikonou naší trenérské školy,“ prohlásil Trpišovský v zimě 2019, kdy jeho protějšek zatahoval oponu za druhou plzeňskou érou. „Jindra má ode mě obrovský respekt za to, co pro Slavii v posledním období udělal. Pro klub je to trefa. Rád si s ním kdykoli sednu na kafe nebo pivo,“ oplatil Vrba kompliment.

Oba mají CV nabouchané úspěchy. Mistrovské tituly, účasti v základních skupinách Ligy mistrů, postupy do jarních fází Evropské ligy. Nyní se navíc plní sen mnoha fotbalových fanoušků: konečně jdou proti sobě coby vůdci dvou nejslavnějších armád v republice.

„Není pochyb o tom, že jsou to nejúspěšnější čeští trenéři poslední dekády. A nejde pouze o úspěchy, kterých dosáhli, ale třeba i o to, jak dokážou zlepšovat hráče. To je velice důležitý faktor,“ zdůrazňuje trenér a respektovaný odborník Miroslav Jirkal.

Trpišovský s Vrbou mají spoustu podobenství. Vydali se po stejné trenérské cestě. Hrají u nich prim odbornost, schopnost přesvědčit své okolí, že přesně vědí, co dělají. A nejde pouze o nadřízené, ale především o vlastní hráče a taky fanoušky.

„Oba navíc mají v krvi útočný fotbal na hraně rizika. Vysoké postavení, kvalitní standardky, v tom jsou si hodně podobní,“ připomíná Jirkal.

V určité fázi se ovšem jejich filozofie přesto rozchází. Zatímco slávistický kouč