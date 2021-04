Srovnání talentů pro derby: Hložek jde na Zimu. Dá dva góly, věří Kadlec

Umí si pohrát s obráncem. Zvládne naštelovat si míč do ideální pozice. Ale to zakončení... Noční můra Adama Hložka. Po vyléčení únavové zlomeniny sparťanský klenot stále seřizuje mířidla. Co zápas, to tutovka. Branku však dal jen jednu. Přesto mu rudí v derby věří. „Tipuji, že dá dva góly,“ hlásí Václav Kadlec. Proti je však David Zima, mladá hvězda Slavie. „Při bránění Hložka musí být chytřejší než ostatní,“ radí mu Jan Suchopárek. V zamčené části si projděte statistické srovnání obou talentů i to, jak se slávistovi vedlo proti TOP útočníkům v Evropské lize.