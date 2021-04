Čech o Trpišovském a Premier League: Dveře má otevřené, pozor na jazyky

Legendární gólman řekl, že angličtí komentátoři při zápase Slavie s Arsenalem opět přirovnávali Jindřicha Trpišovského s Jürgenem Kloppem. „Slavia pod ním umí hrát presink, vydrží, co se týče intenzity. To je klíčem v evropských pohárech, když chcete hrát s anglickým týmem, musí být tým fyzicky dobře připravený a hrát ve vysoké intenzitě,“ řekl Čech.

Trenéra českého mistra by si dokázal představit i v Premier League. „Dveře jsou pro naše trenéry otevřené. Důležité je, aby člověk neměl jazykovou bariéru. Je důležitá komunikace s hráči, aby dokázal tým stmelit a předal jim svou filozofii,“ řekl. „I v historii jsme měli trenéry evropských parametrů, jako byl pan Brückner, nebo Pavel Vrba. Ten měl zahraniční angažmá, ale myslím, že se svým stylem by se prosadil i v jiných ligách než těch, do kterých šel. V případě, že tu Jindřich Trpišovský dostane šanci, věřím, že bude úspěšný.“

V kádru Slavie je celá řada fotbalistů, kolem kterých krouží evropské kluby. Na nikoho se ale nestojí delší fronta než na Abdallaha Simu. Jméno senegalské komety rezonuje i v Anglii. „Mluví se o něm. Když se objeví hráč, který se v takových letech prosadí v dospělém fotbale, začne dávat goly a dává je i v Evopě, kluby si toho všímají. Takových hráčů po Evropě moc neběhá. Stejně jako on bude sledovaný třeba Adam Hložek,“ tušil Čech.

Podle něj čeští zástupci ve West Hamu ukázali, že kluby ze slavné anglické soutěže mohou nakupovat ve FORTUNA:LIZE. „Souček s Coufalem jim otevírají dveře. Přišli ze Slavie a mají v Premier League vynikající sezonu. Skauti na jejich příkladu vidí, že můžou přivést hráče z naší ligy, a oni si poradí,“ okomentoval Čech.

Abdallah Sima je momentálně v lehčím útlumu, v lize pět zápasů čeká na gól a mač s Arsenalem mu taky bůhvíjak nesedl. Petr Čech to ale nepovažuje za velký problém. „V jeho věku výkony můžou mít určité výkyvy, není jednoduché hrát každý zápas stejně. Mladší hráči vnímají věci, co se dějí okolo, musí to na něj mít vliv,“ řekl. „Na druhou stranu si musíme uvědomit, že když člověk v devatenácti přijde do ligy a nikdo ho nezná, tak se na něj nikdo nesoustředí a nehlídá ho. Hráč tak má volné pole a začne dávat góly. A pak si soupeř začne dávat pozor, teď o něm vědí a nechtějí mu dát prostor. Je velmi dobře fyzicky připravený, hlavně rychlostně. Když ho někdo zablokuje tak, že nemá prostor a nemůže využít rychlost, je to pro něj těžší.“