Guľu frustrují zahozené šance: Zklamání. Co může trenér udělat víc

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

„Vzhledem k množství šancí, které jsme si vytvořili, především v první části, je bod málo. Dojeli jsme na velmi nízkou produktivitu. Ta nás stála vítězství. Potřebujeme se rychle zmobilizovat a nachystat se na středeční utkání.“

Zápas jste mohli vyhrát klidně 6:1. Cítíte velkou frustraci?

„Ano, mám přesně takové pocity. Říkám si, co může trenér udělat víc, když si jeho mužstvo vypracuje šest vyložených šancí. Výborně jsme do zápasu vstoupili, soupeř to zázračně ustál a utkání nakonec skončí 1:1… Je to zklamání.“

O produktivitě a efektivitě mužstva se bavíme téměř po každém utkání. Je zlé chování ofenzivních hráčů v koncovce obecně způsobené nižší kvalitou?

„Věřím, že máme kvalitu, abychom z tolika šancí skórovali víckrát než jednou. Brankář Karviné (Jiří Ciupa) předvedl zázračné zákroky. Dvakrát mu pomohlo břevno, jednou spoluhráč vykopl míč z brankové čáry. Produktivita je klíčová. Dnes jsme měli vyhrát. Znovu opakuji, že máme dostatečnou kvalitu, abychom takový zápas zvládli.“

Na Karvinou se vám nedaří. Body jste ve vzájemných soubojích ztratili potřetí za sebou. Nesedí vám její styl?

„Doma jsme prohráli po podobném průběhu. Také jsme neproměnili spoustu gólovek. Soupeřem to není. Nerovný trávník víc vyhovoval zdržujícímu a defenzivně laděnému soupeři. Přesto se na takovém hřišti dalo hrát dostatečně rychle. Když jsme se drželi plánu, vypracovali jsme si velké množství šancí. Produktivita nás však stála vítězství.“

Čím si vysvětlujete, že v úvodu druhé půle jste vyrovnali, ale poté jste si kromě nastřeleného břevna větší možnost nevypracovali?

„Po vyrovnání mělo mužstvo energii, ale pak deset minut hledáme nějakou situaci na VARu... Úplně jsme vypadli z tempa. Soupeř měl pak dobře pokryté pozice. V závěru, kdy se čas krátil, jsme málo využívali křídelní prostory. Už jsme nedostali do potřebné intenzity.“

V Karviné jste nechali dva body, naopak Jablonec doma nezaváhal. Odstup od třetího místa se zvýšil na osm bodů. Je pro vás nyní snadnější cestou do Evropy pohárová soutěž?

'„V lize je ještě devět zápasů, i přes ligu se můžeme do Evropy dostat. Obě soutěže bereme vážně. Pokud budeme předvádět takové výkony a budeme stabilní výsledkově i herně, podaří se nám to.“

Karviná - Plzeň: Čtyřminutový VAR! Ba Loua trefil míč rukou, penalta se nepískala

Karviná - Plzeň: Mihálik v jasné šanci trefil břevno! Míč za čáru nespadl

Karviná - Plzeň: Beauguel otočkou na dva doteky srovnal, 1:1