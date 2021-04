Janošek o osudovém zlínském výpadku: Psychicky nás to položilo

První půle byla vyrovnaná, pak přišly dvě rychlé inkasované branky po pauze. Šlo o rozhodující pasáž utkání?

„Přesně tak. Řekli jsme si, že chceme do druhé půle vstoupit dobře, ta první se nám povedla. Všude jsme se dostávali první, vyhrávali jsme souboje, škoda jen, že jsme k tomu ještě nevstřelili gól. I tak jsme nastupovali za stavu 0:0, byli jsme na koni a… (oddychne si) Sami jsme si to pokazili, prohra jde za námi. Řekl bych, že tři inkasované branky jsou až příliš kruté.“

Co se vlastně během osudových minut stalo? Nevidí se často, že by hned po přestávce jeden z celků dvěma rychlými brankami rozhodl jinak vyrovnaný duel.

„Přišla standardní situace (roh), Václav Procházka říkal, že svedl trochu sporný souboj. Každopádně VAR zhodnotil, že se situace odehrála v pohodě. Pořád se s utkáním dalo něco udělat, ale dostali jsme druhou branku a to už nás psychicky položilo. První poločas byl z naší strany dobrý, ještě si řekneme, že chceme mít povedený vstup do druhého a pak dostaneme dva góly… Psychika šla dolu.“

Cítili jsme, že můžete s dvoubrankovou ztrátou přece jen ještě něco udělat?

„Jo, kdybychom dali kontaktní gól, dostali bychom soupeře do nervozity. Jablonec měl zápas v nohách, ale nějak to na nás psychicky dopadlo, navíc byl terén všelijaký… Na každou kombinaci a šanci jsme se nadřeli, za stavu 0:2 už to bylo složité.“

Narážíte na nevalný jablonecký trávník. Není pro domácí výhoda, že už jsou s terénem sžití a mají s ním zkušenosti? Měli čas se na něm naučit hýbat.

„Myslím, že je Jablonec spíš herní tým, takže to pro něj zase taková výhoda není. Vlastně právě v tom jsme cítili šanci. Během první půle jsme na soupeře doráželi, aby neměl čas. Kdybychom vstřelili ještě k tomu gól, hrálo by se nám zase úplně jinak. Ale nedali jsme a dopadlo to, jak dopadlo.“

Ve 22. minutě jste se po akci Janetzkého zjevil v jedné z největších zlínských šancí. Mrzí vás zpětně ne úplně ideální řešení?

„Soustředil jsem se, jak míč dobře trefit na zadní tyči a asi jsem do toho vložil až moc soustředěnosti. Uklidil jsem to vedle, měl jsem to trochu za sebe, ale nemůžu se vymlouvat. Měl to být jednoznačně gól.“

SESTŘIH: Jablonec - Zlín 3:1. Rychlé trefy po pauze nasměrovaly domácí k výhře

Vše o klubu ZDE

Jablonec - Zlín: Kubista po rohu udeřil hlavou, 1:0

Jablonec - Zlín: Jovovič se zblízka nemýlil, 2:0