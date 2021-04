Ocelová kobra trápila Plzeň. Ciupa nemohl spát, svíčky nezapaloval

Na hostování v Třinci díky němu vymyslel trenérský bouřlivák František Straka zajímavou přezdívku pro takřka odepsaný tým. Třinec se v podzimní části vyškrábal ze dna do středu tabulky a Straka začal probuzenému mančaftu říkat Ocelové kobry. Brankář Jiří Ciupa (22) tomu pomohl muzikou v kabině i atmosférou. V zimě se z hostování ve druhé lize vrátil do Karviné a ve 26. kole FORTUNA:LIGY teď se svými parťáky uštknul favorizovanou Plzeň. Zejména v prvním poločase předvedl několik zázračných zákroků a výrazně pomohl k remíze 1:1.

To jste se na Plzeň vyspal tak dobře?

„Kupodivu jsem se vyspal strašně špatně. Spal jsem fakt hrozně. Ale jsem rád, že jsem konečně něco chytil. Chytal jsem v lize pátý zápas a v předchozích jsem moc práce neměl. Spíš to bylo jen o centrech a rozehrávce. Teď jsem si prošel ohněm a jsem rád, že jsem něco chytil a klukům pomohl.“

Proč jste nemohl spát? Tak jsem se bál nebo těšil?

„Já se nebojím, nikdy. Spíš se těším. I před prvním ligovým startem v Teplicích jsem si přál, aby se už hrálo. Ať ani nespím a jdeme rovnou hrát. Těším se na zápasy strašně. Proč jsem nespal, to nevím, ale jestli tak budu chytat pořád, tak ať klidně nespím.“ (usmívá se)

Měl jste i štěstí, jednu střelu jste vytlačil na břevno, konstrukci ve druhé půli trefil Mihálik. Zapálené svíčky v kostele zafungovaly?

(usmívá se) „Svíčky jsem nezapaloval, prostě musíte věřit. A chytat, dokud není situace přerušená nebo není míč v síti. Štěstí jsme měli, máte pravdu. Při první situaci tam byl dvojzákrok a míč skončil na břevně. A při druhé nás tam bylo hodně, útočník to musel cpát nahoru a trefil to do břevna. Štěstí pro nás.“

Byli jste pod tlakem, ale z prvního kontru udeřili Čmelík s Papadopulosem, co jste na jejich akci říkal?

„Nechtěl bych se bavit jen o dvou hráčích, je nás na hřišti jedenáct. A jak jsem viděl, jak se kluci v osmdesáté minutě chytají za nohy a mají křeče... Byl to bojovný, týmový výkon, každý si sáhl na dno, odjezdil to. Pravda je, že Čmel (Lukáš Čmelík) je výborný, rychlostí typ. Už ve Zlíně bylo pár takových situací přes něho. Teď předvedl další fantastický únik a parádní přihrávku na Papu (Michala Papadopulose). A když máte takového útočníka v šestnáctce, je to radost. Michal je strašná pomoct, dokáže uhrát každý balon. Když v šestnáctce dostane servis, tak se většinou trefuje.“

V první půli jste se dokonce mohli urvat na 2:0, Qose také trefil tyčku.

„Já měl přesně úhel za Kristim, ta střela letěla dobře. Ale je třeba pochválit i brankáře Staňka, vytáhnul to fantasticky na tyčku. Kdyby to bylo 2:0, tak věřím, že bychom to ubránili.“

Co se vám honilo hlavou, když šel po přestávce na hřiště urostlý Beauguel?

„Ono to bylo obr za obra, i Ondrášek je urostlý, soubojový. Možná je Beaugeul jen živější, pomohl jim. Podržel více balonů, dal gól. Střídání jim vyšlo. Škoda této jedné situace, co jsme si nepohlídali. Mohli jsme to zvládnout za tři body, ale Plzeň bereme jako tým top trojky, bod bereme.“

