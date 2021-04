Osobnosti tipují derby: Koller věří Spartě, podle Cipra pomůže Hložek

„V tuhle chvíli je to naprosto otevřené pro oba týmy. Slavia sice suverénně vede ligu, ale sparťané v posledním týdnu vyhráli 7:2 a 4:1. Do derby půjdou nabuzení a s vědomím, že slávisté mají vnitřní problémy – se stopery či brankáři, Kolář po choulostivém zranění odchytal jediný zápas.“

„Derby je vždycky ošidné, hraje se samozřejmě bez diváků, ale Slavia má takovou formu, že ať nastoupí v jakémkoli složení, měla by vyhrát, rozdíl mezi oběma týmy tam je. Sparta zatím většinou hrála se slabšími soupeři, teprve teď ji čeká relativně těžší program, takže se uvidí. Plus pro ni je, že se vrátil Hložek.“

Václav Kadlec

Bývalý reprezentant a útočník Sparty

Hložek to zařídí

„Tipuju výhru Sparty 2:0. Cítím, že by to tak mohlo dopadnout. Kluci teď hrají opravdu dobře. Věřím, že by derby mohli zvládnout, Hložan dá dva góly. Sice se teď proti Jablonci netrefil a zahodil několik šancí, ale to se stane. Pořád je mu teprve osmnáct let. Věřím, že si to schoval právě na neděli.“