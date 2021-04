V čem napoví derby? Může přijít téměř jistá korunovace, nebo rudá naděje

Jestliže podzimní derby bylo soubojem o první místo, teď už to zase neplatí. Slavia drží před Spartou čtrnáctibodový náskok, byť Letenští mají k dispozici dva zápasy navíc. Každopádně armáda z Edenu frčí za třetím titulem za sebou. Pokud dnes Spartu porazí, může začít směle objednávat mistrovská trička.

„Chceme derby zvládnout, abychom pak měli v lize relativně klid a mohli se soustředit na Evropskou ligu,“ přiznává slávistický útočník Jan Kuchta i s odkazem na čtvrteční odvetu ve čtvrtfinále Evropské ligy. V ní se červenobílí pokusí o další monumentální úspěch, kterým by vyřazení slavného londýnského Arsenalu bezesporu bylo.

Pohled Jana Malého: Provod jako faktor X Derby je zápas pro velké hráče, osobnosti, borce, kteří oplývají formou a sebevědomím. Přesně tak momentálně vypadá slávistický záložník Lukáš Provod, který hrál v okázalých bitvách v Evropské lize i proti nadupané Belgii za národní tým báječně. Ukazuje svůj razantní vzestup, herní inteligenci, odolnost, vytrvalost. Vyrostl z něj tahoun, drží si výkonnost, pokaždé hraje nadprůměrně. Žhavý střet se Spartou je pro něj jako dělaný, představuje další dobrou příležitost, aby předvedl, co umí. Provod může být hrdinou, faktorem X. Pokud má být někdo hvězdou derby, čtyřiadvacetiletý záložník má pro tuhle roli nejlepší předpoklady.

Slavia dál jede v našvihaném a pro české kluby atypickém programu. Čtvrteční bitva jí odčerpala hodně sil, přesto věří, že i proti Spartě bude svěží.

„Je skvělé hrát tyhle velké zápasy. Možná je dobře, že to jde tak rychle za sebou. Pro některou skupinu hráčů by byla lepší určitá pauza a odpočinek, na druhou stranu není nic hezčího než absolvovat tahle utkání. Hrát v jednom týdnu derby a dvakrát s Arsenalem je úžasné, chybí tomu jen fanoušci,“ přemítá trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský

Dnešní derby bude mít šťávu. Sparta moc touží utnout pro ni strašidelnou šňůru, hlavního rivala neporazila už ve dvanácti soutěžních zápasech po sobě. Pro hrdý kolos z Letné je to naprosto šílená a zoufalá bilance. „Už je na čase je porazit,“ velí sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Pohled Jana Vacka: Obranná maturita Pod Pavlem Vrbou sice Sparta už čtyřikrát udržela čisté konto, rozhodně ale nemůžeme tvrdit, že defenziva je její přednosti. Naopak, Letenští, i s ohledem na vysoce ofenzivní pojetí hry, inkasují poměrně dost. Teď navíc na Ondřeje Čelůstku a spol. čeká ta nejtěžší možná zkouška. Hotová maturita. Slavia je o parník nejproduktivnějším týmem ligy, při útočných rejdech nemá se soupeři slitování. Pro stopery Sparty bude důležité, aby zachytávali náběhy protihráčů po dlouhých balonech. Právě téhle zbraně bude chtít Jindřich Trpišovský jistě využít, Vitík s Čelůstkou tak v téhle disciplíně musí být stoprocentní. Platí to i pro krajní beky Michala Sáčka s Matějem Polidarem. Tím spíš, když svým založením nejsou primárně obránci. Dnes v Edenu čeká zadní čtyřku obrovská zatěžkávací zkouška. Pokud ji ustojí, šance rudých na dobrý výsledek půjdou nahoru.

Z rudé družiny před ostrou bitvou stříká sebevědomí, nástup trenéra Pavla Vrby jí prospěl. Pod bývalým stavitelem národního týmu Letenští ještě nepadli, vyhráli sedm z osmi soutěžních zápasů. Chlubí se vynikající produktivitou, kuráž dávají najevo.

„Jdeme na Slavii optimisticky naladění. Jedeme tam vyhrát, ne neprohrát. To jsou dvě různá nastavení. Měli bychom myslet optimisticky a pak nic nebude nemožné,“ burcuje křídelník David Moberg Karlsson. „Musíme se držet toho, co teď hrajeme. Musíme se snažit vnutit Slavii náš styl a nepřizpůsobovat se tomu jejímu,“ dodává odhodlaně záložník David Pavelka.

Je docela možné, že Vrba bude moct využít důležitého obránce Dávida Hancka, který si z nedávného reprezentačního srazu přivezl svalové zranění. Na druhou stranu není úplně reálné, že by se objevil hned v základní sestavě.

Slavia s návratem klíčového stopera počítat vysoce pravděpodobně nemůže, Ondřej Kúdela, který se v týdnu zmítal v teplotách a s nosem byl i na zákroku v nemocnici, by neměl být do derby připraven. Ve středu obrany by tak měl opět válet Tomáš Holeš, hrdina čtvrtečního večera v Londýně. Chytat by měl Ondřej Kolář.