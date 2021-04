Vrba po derby: Prohospodařili jsme první půli. Titul? Rozdíl už je obrovský

Částečně naštvaný, především ale hodně zklamaný byl Pavel Vrba po svém prvním derby v roli hlavního trenéra Sparty. Věděl, že jeho svěřenci mohli z bitvy proti odvěkému rivalovi vytěžit víc. Letenští ale během výborného úvodu spálili několik vyložených šancí, pak je poslal do kolen inkasovaný gól do šatny. Nakonec padli 0:2. „První poločas jsme prohospodařili, z těch příležitostí jsme měli něco vytěžit,“ věděl zkušený kouč.

Určilo ráz utkání prvních dvacet minut, během kterých jste zahodili tři nebo čtyři vyložené šance?

„Celkově první poločas ten výsledek ovlivnil. Prvních dvacet minut jsme hráli velice dobře směrem dopředu, vytvářeli jsme si gólové situace. Bohužel jsme nebyli úspěšní v koncovce. Když pak dostanete v poslední minutě poločasu gól, je to obrovská chyba. Měli jsme míč na kopačkách a za nějakých pětadvacet vteřin jsme inkasovali, to je špatně. První poločas jsme celkově prohospodařili, z těch šancí jsme měli určitě něco vytěžit.“

Zaskočilo vás, jak moc tým inkasovaný gól do šatny srazil? Ve druhém poločase jste se herně propadli hodně dolů.

„Určitě ano. Ale je to souhra více věcí, Slavia už nemusela být tolik aktivní, hlídala nás a chodila do brejkových situací. Neměli jsme tolik prostor, soupeř to odehrál zkušeně, čekal na příležitost. I ten druhý gól byl ale hratelný, nechali jsme Teclíka (Stanislav Tecl) otočit ve velkém vápně. Slavia si to za příznivého stavu hlídala, měli jsme to těžké. Kdybychom dali první gól, mohlo to být jiné. Slavia ukázala, že má zkušené mužstvo.“

Co naopak první konfrontace s opravdu top soupeřem ukázala vám?

„Hlavně je třeba si uvědomit, že se bavíme o top soupeři i v rámci Evropy. Slavia v ní má poslední dobou obrovské úspěchy, v Evropské lize postoupila mezi posledních osm týmů, na Arsenalu remizovala 1:1, takže má šanci se dostat do semifinále. Měla to pro nás být zkouška, abychom si ověřili, jak na tom jsme. V lize se nám dařilo, měli jsme dobré výsledky, i hra byla velice zajímavá. O to víc mě mrzí, že jsme ten začátek zápasu nezvládli lépe, bylo by to pro nás povzbuzení. Teď nás čekají další těžcí soupeři, Jablonec, Slovácko, potom Plzeň. Všichni jsou v tabulce nahoře. Uvidíme, jak to zvládneme.“

V čem je tedy podle vás mezi Slavií a Spartou momentálně největší rozdíl?

„Slavia těží ze zkušeností, které nasbírala v Evropě, čerpá z toho sebevědomí. Pak je úspěšná i v lize. Kdyby se nám podařilo dostat také do skupiny evropské soutěže, byl by to obrovský plus pro celý klub. Získali bychom zkušenosti, které v naší lize neposbíráte. Právě z nich Slavia těží.“

Může se ještě stát něco, co by Slavii vzalo mistrovský titul?

„Víte sami, že bodový rozdíl je obrovský. Při vší úctě k našim hráčům, nemyslím si, že se něco takového stane. Slavia má opravdu zkušené mužstvo.“

Adam Hložek stejně jako v poháru proti Jablonci zahodil několik dobrých šancí. Je to varující?

„Musíme si uvědomit, že mu je pořád teprve osmnáct roků. Je obrovsky talentovaný, určitě má před sebou zajímavou budoucnost. Už po Jablonci jsem říkal, že to bude top hráč, pokud bude proměňovat šance a dávat góly. Může tím pomoct nejen nám, ale směrem do budoucna i sobě.“

Ladislav Krejčí mladší už ve 22. minutě dostal žlutou kartu. Mohlo to ovlivnit jeho výkon?

„Nemyslím si. Láďa Krejčí prokazuje kvalitu, měl tam momenty, kdy hrál hodně přímočaře. V některých fázích mohl být trochu přesnější, ale Sparta má čtyři nebo pět zajímavých mladých hráčů, kteří jdou výkonnostně pořád nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Holeš, 81. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Masopust, Kačaraba, Zima, Bořil (C) – Holeš – Oscar (88. Hromada), Stanciu (54. Ševčík), Provod (88. Traoré), Lingr (68. Tecl) – Kuchta (68. Bah). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Wiesner (54. Moberg Karlsson), Dočkal (C) (82. Minčev), Plavšić (64. Ladislav Krejčí st.) – Hložek. Náhradníci Domácí: Bah, Hromada, Kovář, Tecl, Ševčík, Traoré, Júsuf Hilál Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Minčev, Polidar, Vindheim, Souček, Krejčí st. Karty Domácí: Stanciu, Kuchta, Holeš, Traoré Hosté: Ladislav Krejčí ml., Dočkal, Vitík, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Berka) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

