Šťastný střelec Holeš: Plním si sny. Bráchův křik dnes snad nevadil

Když dal gól Arsenalu, jeho brácha slavil ve čtvrtek v jedenáct hodin večer tak hlasitě, až druhý den přilepil na společnou nástěnku sousedům omluvný vzkaz. „Teď se hrálo brzo, tak to mu snad nikdo křičet nezakáže. Ani nevím, jak se to tak rychle rozneslo po internetu,“ culil se Tomáš Holeš, slávistický hrdina posledních dnů. Spartě dal vítězný gól, červenobílí vyhráli 2:0.

Ve čtvrtek gól proti Arsenalu, teď vítězná trefa proti Spartě. Co prožíváte?

„Nějak se to tak hezky sešlo. Možná jsem tomu šel naproti a byl jsem za to odměněn. Musím ale říct, že si plním sny. Gól tak slavnému klubu jako Arsenal, o pár dní později branka v derby… To jsou krásné chvíle.“

A přitom vaše začátky ve Slavii nebyly nejrůžovější. Moc jste nehrál, někdy jste nebyl ani na lavičce. Neuvažoval jste v minulosti o odchodu?

„Moje cesta ve Slavii nakonec dopadla úplně neskutečně. Když jsem přišel, tak jsem nehrál. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Samozřejmě to pro mě bylo náročné období, protože jsem přišel z Jablonce, kde jsem byl poměrně v laufu. Střílel jsem góly, hrál jsem pravidelně. A najednou jsem nehrál. A když jsem hrál, tak výkony nebyly takové, jaké bych si představoval. O hostování jsem ale nikdy nepřemýšlel, vždycky jsem se o svoje místo chtěl poprat. Navíc jsem tu byl jen půlroku, aklimatizoval jsem se. Potom mi trenéři našli nový post, kde jsem šanci chytl za pačesy.“

Slavia - Sparta: Holeš nádherným obstřelem poslal sešívané do vedení!

Při gólové střele jste hned věděl, že vypálíte?

„Byl sice konec půle, ale nechtěli jsme míč jen tak pro jistotu podržet. Dostal jsem míč od Proviho (Provod) a šel na bránu. Nico (Stanciu) mi to krásně narazil do kroku, najednou jsem byl v dobré pozici na střelu a zkusil jsem obstřel. Naštěstí se mi rána povedla náramně.“

Je už podle vás rozhodnuto o titulu?

„Určitě není. Ale udělali jsme k němu obrovský krok. Máme vše plně ve svých rukách, držíme komfortní náskok. Musíme jít zápas po zápasu, abychom nic nezkazili, musíme se soustředit. Je to ale jenom na nás.“

Kde seberete síly na čtvrteční odvetu s Arsenalem ve čtvrtfinále Evropské ligy?

„Únava je znát na všech. Ale když se podíváte třeba ale na Lukáše Provoda, tak ani nevíte, kde ty síly bere. Je to náročné, ale máme to tak celou sezonu. Jsme na tenhle program zvyklý, víme jak trénovat a víme, co nám každému pomáhá při regeneraci. Teď to bylo těžší, ale pevně věřím, že se na Arsenal dobře připravíme.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

Slavia - Sparta: Tecl pojistil slávistické vedení! Po ráně k bližší tyči domácí vedou 2:0