Teclův derbyGÓL! Zlatá povaha, vždycky pomůže, chválil Trpišovský

Byl zády k bráně. Mezi ním a hostující sítí zelo sice jen sotva pár metrů, ale taky tři soupeři. Nevadilo. Stanislav Tecl zkrotil u nohou balon, obtočil se kolem Michala Sáčka, a střelu dokázal poslat i kolem stínujícího Martina Vitíka a bezmocného brankáře Florina Nity, jemuž rána uvízla ve víku.

V tu chvíli už nebylo nad čím koumat, 2:0 pro Slavii, celkově druhý gól pro Tecla proti Spartě.

„On je schopný pomoct týmu za jakékoliv situace,“ vyprávěl nadšeně trenér Jindřich Trpišovský.

Jaká byla tahle situace? Kromě dalších unavených vypadli Trpišovskému před zápasem i Abdallah Sima a Peter Olayinka. A Tecl? Na jaře stihl před derby jen čtyři ligové zápasy a v nich dohromady pouhých 114 minut. Potýkal se se svalovým zraněním, ale už k němu doléhají i hlasy, že ho dohání podzim kariéry, že vyklízí místo mladším a pohyblivějším. A pak „derbygól“…

„Standa má zlatou povahu. Je to slávista a chce pomoct týmu, a taky nemusím přemýšlet, jestli se mu předtím dařilo, nebo nedařilo,“ říkal Trpišovský.

Ne, měl ho prý jako jednoznačnou první volbu za Jana Kuchtu, který nastoupil v útoku v základní sestavě. Když se po zhruba hodině hry začal hlásit z „nedostatku kyslíku“ o střídání, neukázal realizační tým „sešívaných“ na Júsufa Hilála, ale právě na Tecla.

„Šlo o typologii zápasu, potřebovali jsme tam běhavé hráče, někoho, kdo v tom bude pokračovat po Kuchtičovi. Vyhovovalo mu to, že může obranu soupeře rozbíhat, že bude chodit pořád do volných prostorů, abychom se dostali z presinku Sparty nahoru a udrželi tam míč,“ vysvětloval Trpišovský.

A Tecl to pak deset minut před koncem ještě vylepšil vstřeleným gólem, čtvrtým ligovým v sezoně, přičemž předchozí tři nasázel hned v prvním kole při rozkladu 6:0 Dynamu.

„Tohle jsou velké zápasy, je to o hlavě, o mentalitě. Vím, že Standu občas někteří lidé kropí, kritizují ho, ale on jde vždycky hrát úplně stejně. Ta jeho minimální minutáž a dlouhá doba bez gólu to vystihuje. Je schopný to vůbec nemít v hlavě a prostě pomoct,“ váží si slávistický kouč.

Žádná velká forma. Zkrátka derbygól…

STANISLAV TECL NA JAŘE V LIZE PŘED DERBY zápasy 4 minuty 114 góly 0

