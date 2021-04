INSIDER: Trpišovský je nad Vrbou. Sparta? Tak čtyři posily, říká Šmicer

I podle Šmicera je vlastně rozhodnuto o titulu, náskok sedmnácti bodů je propastný. A Vrba bude podle něho ještě potřebovat čas, aby se jeho tým svému protivníkovi přiblížil. „Nemůžeme čekat, že za měsíc dožene to, co Slavia budovala tři roky,“ říká někdejší ofenzivní eso. Co bude potřeba k tomu, aby se Letenští slávistům přiblížili? Podle Šmicera udržení jednoho klíčového hráče a také posílení. A ne na jediné pozici.

Šmicer se podrobně vrací k utkání odvěkých rivalů, hodnotí jeho průběh i aktéry. Opomenout pochopitelně nemůže ani Tomáše Holeše, který gólem a bleskurychlou kombinací se spoluhráči obsadil rubriku Akce kola. „Překvapil mě. Byl to precizně provedené, líp to trefit nešlo,“ uznává.

LIGOVÝ INSIDER s... Vladimírem Šmicerem

Dívá se Jindřich Trpišovský na správné seriály?

Měla Sparta výjimečnou šanci Slavii konečně porazit?

Jak fotbalová legenda hodnotí průběh pražského derby?

Co zápas vypověděl o „kometě“ Lukáši Provodovi a Ladislavu Krejčím?

Měl brankář Florin Nita podíl na prvním inkasovaném gólu?

Čím se Tomáš Holeš prosadil ve Slavii a proč je tak cenný?

V jakém stavu jsou tuzemská hřiště a proč v Liverpoolu nemají drny?

Jaký ohlas měla v zahraničí kuriózní penalta z tuzemského poháru?