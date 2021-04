Trpišovský jako Jordan: bude pravým šampionem? Může dohnat velikány

Stanislav Tecl oslavuje se spoluhráči svou trefu do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Ten pocit poznali od počátků tuzemského fotbalu jen dva Češi. Za protektorátu trenér Slavie Emil Seifert, a pak Jaroslav Vejvoda, kouč mimořádné duklácké generace. Oba alespoň třikrát v řadě získali ligový titul, Jindřich Trpišovský se může stát teprve třetím v historii. Výhra v derby 2:0 ho k tomu popostrkává. On sám se ale upíná k jiné slavné předloze. „Michael Jordan říkal, že praví šampioni jsou ti, kteří vyhrají třikrát za sebou. Tuhle větu nosím v hlavě,“ přiznává Trpišovský svou obrovskou motivaci. Co zdobí současnou Slavii a k jakým velikánům se může úspěšný kouč zařadit?

„Budeme jíst, tančit a zpívat,“ zvolal Pep Guardiola. Se svou Barcelonou si došel v květnu 2011 v La Lize pro třetí titul v řadě. Stal se teprve druhým koučem v historii klubu, který to dokázal. Později podobný husarský kousek zopakoval i v Bayernu… Tím prvním byl Johan Cruijff, který s Barcelonou zabral tituly mezi lety 1991 a 1994 dokonce čtyřikrát v řadě. Tomu období se říkalo „éra týmu snů“, do něhož patřila jména jako Andoni Zubizaretta, José Mari Bakero, Ronald Koeman, Christo Stoičkov, Romário nebo Michael Laudrup.

Musíte vydržet na své pozici dlouho. To za A. Za B, dokola obstávat. Pořád dokazovat, že jste nejlepší mezi všemi. Sezonu co sezonu. Držet úroveň co nejvýš. Meta, o které legendární basketbalista Michael Jordan prohlásil, že je tou nejtěžší výzvou, s jakou se kdy na palubovkách setkal.

„Když jsme vyhráli první dva tituly, jediný důvod, proč pokračovat, bylo vyhrát potřetí v řadě. To je něco, co se třeba Larrymu Birdovi nebo Magicovi nikdy nepovedlo,“ upozornil v dokumentu Last Dance Jordan, že tihle dva hráči historie NBA se „nesmrtelnosti“ prostě nedotkli. I když jejich sláva a úspěchy dalece přesahovaly hranice ligy.