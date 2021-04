Horejš pod tlakem. Musí sepsat analýzu propadu a uspět v Karviné

Českobudějovický Patrik Čavoš napálil míč z trestného kopu jen do sparťanské zdi • Pavel Mazáč / Sport

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach slaví branku do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Pavel Novák se dostal po českobudějovickém rohu k zakončení, brněnská obrana míč vykopla z brankové čáry do bezpečí • ČTK / Pancer Václav

Dva měsíce a devět dnů. Tak dlouho si fotbalové Budějovice neužily vítězství. Černá série osmi zápasů bez výhry znervózňuje i šéfy Dynama. Podle informací iSport.cz má trenér David Horejš sepsat analýzu herního a výsledkového propadu plus uspět v sobotu proti Karviné. Pokud by černobílý tým znovu zakopl, mohl by se na Střeleckém ostrově po pěti a půl letech měnit kouč.