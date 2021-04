Guľa chválil asistenci i Beaguela: Nesmíme ale utéct na individuální cíle

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 2:0. Beauguelova show, Viktoria jede VŠECHNA VIDEA ZDE

„Zlín byl zdatným soupeřem zejména ve druhém poločase, pro nás je to důležitá výhra, vážíme si toho. Jsem rád, že se do hry dostal po dlouhém zranění Honza Kopic, Adriel Ba Loua se prosadil po výborné finálce od Mira Káčera, vyšla nám po delší době také útočná standardka. O to se můžeme dál opírat v následujících zápasech, ale jsou tam i jiné věci, které musíme posunout dál.“

V čem by rozdíl oproti utkání v Karviné, kde jste ztratili body po remíze 1:1?

„Herně jsme v Karviné hráli třicetiminutový úsek ještě lépe. Teď to bylo asi produktivitou, dali jsme dva góly a další dvě velké šance neproměnili. Zlín měl větší kvalitu směrem dopředu, po brance na dva nula nás svým aktivním presinkem dostával do úzkých, mohla za to i naše pomalejší hra. Musíme si to rychle vyhodnotit a v sobotu (proti Jablonci) jednoznačně podat ještě kvalitnější výkon.“

Pomáhá Jeanu-Davidovi Beauguelovi fakt, že si vytyčil jako cíl vyhrát krále ligových střelců?

„Je super, že najdete další motivaci kromě toho, že chcete pomoct mužstvu, to je pro nás absolutní priorita. Je fajn mít individuální cíle, my se chceme zaměřit i na ty týmové. Bogy má šancí být gólový, musíme ho navnadit i týmovým úspěchem.“

Stane se po sezoně nejlepším střelcem?

„Tohle netipuji, přeji si, abychom byli jako mužstvo vítězní. Při výhrách je mi jedno, kdo bude dávat góly. Jednoznačně to přejeme našemu hráči, jen nesmíme utéct na individuální cíle. Když mužstvo šlape, pak vyskočí i jednotlivci. Nechci dávat veškerou koncentraci na Bogyho, čeká nás ještě dost zápasů. Je důležité, aby vydržel fit.“

Jak se mužstvo vyrovnalo s nepříjemnými ztrátami uprostřed pole, kde vám vypadli zranění Čermák a Bucha?

„Jejich zranění pootevřela dveře dalším hráčům, touto nepříjemností se potvrzuje i to, co už jsme říkali, že každý hráč je důležitý. Chlapci se snad s pomocí svého úžasného přístupu a našich fyzioterapeutů vrátí ještě v této sezoně, šance tam je. Miro (Miroslav Káčer), Hořka (Tomáš Hořava) nebo hráči z jiné rotace teď vnímají, že je podstatné, aby byli připravení.“

Líbila se vám hra nové středové trojice Káčer, Kalvach, Šulc?

„Je znát, že v tomto složení nebyli delší dobu pohromadě. Máme hru postavenou na držení míče, není tam zatím takový klid, to je přirozené. U Miro Káčera to dnes bylo o mnoho přesnější, měl tam úžasnou asistenci a dobré standardky. Hořava dobře vstoupil do zápasu, má týmu co dát. Uvidíme, jestli neposuneme třeba Kopiho (Jana Kopice) na desítku. Potřebujeme dostatek hladových hráčů a vyhrát další zápas.“

Je Kopicův přesun pravděpodobný?

„Záleží, proti komu a jakým způsobem budeme hrát. Jeho technické schopnosti jsou takové, že by to mohl zvládnout. Po dlouhé době nám naskočil zkušený hráč, potřebovali jsme, aby to zvládl zdravotně a dali jsme mu prostor. Musíme být trpěliví, záleží i na činnosti mužstva okolo něho. Dostane další minutáž, záleží na něm a na mužstvu, jak rychle bude schopný naskočit od začátku.“

Líbila se vám asistence Miroslava Káčera, který nesobecky pustil do gólu Adriela Ba Louu?

„Říkal jsem to chlapcům o poločase, že pro mě bude v tomto zápase víc asistence, než gól. Reakce týmu byla super, všichni chtějí dávat góly, ale tohle mě velmi těší. Takto to připravit a rozhodnout zápas gólem na dva nula, kdy byl Zlín stále nepříjemný, je velmi cenné a líbilo se mi to.“