Vrbovi začínají ve Spartě těžkosti. Situace není vůbec dobrá, připustil

V Jablonci jste prohráli 0:1. Je to spravedlivý výsledek?!

„Skončilo to 0:1. Nevím, jestli to bylo zasloužené, nebo ne. Jablonec pro vítězství udělal víc než my, v poslední minutě rozhodl o zápase. Měl víc šancí, proto je to zasloužený výsledek.“

Jaké máte vysvětlení pro tak mizerný výkon vašeho mužstva?

„Já si to vysvětit nedokážu… Výkon byl prostě špatný. Trochu nám vadilo, že hřiště bylo složitější, než na jaké jsme zvyklí, ale na to se vůbec nechci vymlouvat. Jablonec byl důraznější, přímočařejší. Využil své větší agresivity.“

Vám naopak tyhle aspekty zásadně chyběly. Nemohl to být pozůstatek prohraného derby?

„Ani bych neřekl. Jablonec to zkrátka zvládl lépe než my, zaslouženě vyhrál.“

Vsadil jste na technické hráče Davida Moberga Karlssona a Ladislava Krejčího staršího. Nelitujete toho zpětně v kontextu složitého terénu, na kterém se hrálo?

„Teď je otázka, kdo myslíte, že by byl důraznější a běhavější… Máme mužstvo založené na kreativnějších hráčích. Chtěl jsem to protočit, protože jsme měli kratší pauzu. Nemyslím, že by na lavici zůstali jen bojovníci. Ta typologie hráčů je podobná.“

Venku jste nedali gól už tři zápasy. Je to varující?

„Máte pravdu, je to špatně. Na to nemám víc co říct… Je to chyba.“

Prožíváte nejtěžší okamžiky od únorového nástupu do klubu?

„Asi ano, máte pravdu. Teď vstupujeme do první složitější situace. Začíná to být mnohem těžší, mužstva pod námi získávají body. Jablonec nás v tabulce přeskočil, situace není vůbec dobrá.“

SESTŘIH: Jablonec - Sparta 1:0. Schranz v závěru sestřelil Pražany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 88. Schranz Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Krob – Pilař (81. Smejkal), Kratochvíl, Považanec, Jovović (71. Pleštil) – Schranz (90+3. Chramosta), Doležal (C) (81. Hübschman). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko (26. Polidar) – Moberg Karlsson (58. Plavšić), Pavelka, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (C) (86. Trávník), Ladislav Krejčí st. – Hložek. Náhradníci Domácí: Hrubý, Vajner, Hübschman, Podaný, Smejkal, Pleštil, Chramosta Hosté: Heča, Polidar, Wiesner, Souček, Plavšić, Trávník, Minčev Karty Domácí: Kratochvíl Hosté: Plavšić Rozhodčí Hrubeš – Mokrusch, Hrabovský. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

