Beauguel jde za korunou krále střelců. Super, že má motivaci, řekl Guľa

Francouzský mušketýr se utrhl ze řetězu a žene se za svým sezonním předsevzetím: vyhrát trofej pro krále střelců. Do čeřenu Zlína zasunul Jean-David Beauguel jedenáctý kousek v ročníku a už pouze jeden ztrácí na prvního slávistu Jana Kuchtu. „Je super, že má motivaci,“ pochvaluje si Adrian Guľa. Plzeň zvládla dohrávku čtyřiadvacátého kola ve slušném rytmu, moravského soka si podala 2:0. Bonus navíc? Do zápasu se po čtyřech a půl měsících vrátil Jan Kopic.

Jen samé pozitivní zprávy ve středu absorbovala Viktoria. Dopoledne ji potěšil los semifinále MOL Cupu. V konkurenci Sparty a Slavie narazí doma na Teplice, nic lepšího si nemohla přát. Odpoledne pak s přehledem povalila 2:0 průměrný Zlín, poskočila na páté místo tabulky FORTUNA:LIGY. Velmi slušně jí fungoval nově složený střed zálohy, v němž vyčníval Miroslav Káčer, a potlesk patří Janu Kopicovi, který se vrátil do práce poprvé od pátého prosince.

„Je to důležitá výhra, vážíme si toho. Jsem rád, že se do hry dostal po dlouhém zranění Honza Kopic, Adriel Ba Loua se prosadil po výborné finálce od Mira Káčera, vyšla nám po delší době také útočná standardka. O to se můžeme opírat v následujících zápasech, ale jsou tam i věci, které musíme posunout dál,“ zůstal při zemi plzeňský kouč Adrian Guľa.

Snad je zbytečné se ptát, kdo byl jedním ze střelců Viktorie. V posledních jarních týdnech platí, že francouzské dělo je pravidelně nachystané k palbě. Řečmi čísel, Jean-David Beauguel skóroval v pěti z uplynulých šesti ligových startů, přičemž hned ve třech případech byly jeho zásahy evidovány jako vítězné. V tabulce střelců poskočil na kótu jedenáct. Už pouze jeden gól ztrácí na slávistického Jana Kuchtu, momentálního lídra ostřelovačů.

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 2:0. Beauguelova show, Viktoria jede

S tím se ale osmadvacetiletý čahoun nemíní uspokojit. Před měsícem jasně řekl, že cílí na trofej pro nejlepšího kanonýra. Je nabuzený, individuální hnací pohon zabírá. „Je super, že najdete další motivaci kromě toho, že chcete pomoct mužstvu. Bogy má šanci být gólový, musíme ho navnadit i týmovým úspěchem. Jestli vyhraje, tipovat nebudu, ale jednoznačně mu to přeju. Jen nesmíme směřovat k individuálním cílům. Náš plán je jiný. Když však mužstvo šlape, pak vyskočí i jednotlivci,“ rozpovídal se kouč Adrian Guľa.

Proti Zlínu, kde J-DB strávil tři roky, se prosadil po rohovém kopu. V malém vápně si našel propadlý míč, otočil se okolo Dominika Simerského a bezpečně zavěsil. „On je silný, známe ho, vždyť u nás hrál. Tehdy jsme ho zablokovali, aby se nevracel do Francie, když byl v Dukle. Plzeň může být ráda, že jsme se přičinili o to, aby zůstal v Česku… A on nám dá gól,“ naoko se ušklíbl Bohumil Páník, trenér poražených.

I on ví, že jeho někdejší svěřenec se chce stát střeleckým králem. Před zápasem dokonce o Francouzově smělém cíli diskutovali. „Ano, mluvili jsme o tom,“ přiznal. Pak se rozpovídal o kanonýrových přednostech. „V momentě, kdy má chviličku času, protože má dlouhé nohy a velké páky, je obrovsky silný. Těžko se odstavuje od balonu. Ale párkrát jsme ho tam dobře vyblokovali. Při gólové střele to byl moment, setina sekundy, míč prolítl, on rychle zareagoval a akci dohrál,“ litoval Páník.

Beauguel mohl zavěsit klidně ještě dvakrát, ale pokaždé byl proti gólman Stanislav Dostál. Nejprve skvěle chytil trestný kop, pak si poradil i s nebezpečnou hlavičkou. Nic to však nemění na tom, že plzeňský střelec jede na vlně.