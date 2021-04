Salámista Kalabiška na vrcholu jako bek. Vzadu je míň běhání, směje se

Složitý typ pro trenéry. Hodně do sebe, salámista. Nejspíš jste měli pocit, že už má Jan Kalabiška (34) ve fotbale to nejlepší dávno za sebou a na Slovácku v roli náhradníka nějak doklohní kariéru. Pořádně se nevědělo, co s ním. Než ho Martin Svědík šoupnul na levého obránce a udělal z něj ligový hit. Rodák z Mělníka je ve čtyřiatřiceti letech na vrcholu. Zní to divně, ale je to tak. „Hraje skvěle,“ souhlasí kouč Jozef Weber, jenž ho cepoval v Karviné. V článku pro iSport Premium najdete i rozhovor s oporou Slovácka Kalabiškou.

Jednu sezonu dal za Senici devatenáct gólů. Na Slovensku ho budou mít navždy zafixovaného jako nápaditého střelce. Hrotový útočník nebo křídlo, to byl levonohý flegmatik Jan Kalabiška po většinu kariéry. V neděli vyrazí na Spartu v nové roli, v níž se nečekaně našel. Jako levý bek, který klidně může rozhodnout ofenzivním výpadem zápas. „Touhu po gólech mám furt, ale už jsem si zvykl vzadu,“ nezapírá opora Slovácka.

Před šesti lety se stal odchovanec Neratovic nejlepším střelcem slovenské ligy. V roce 2018 zachránila jeho barážová trefa Karvinou v nejvyšší soutěži na úkor Jihlavy. Góly, góly, góly…Jen o nich už ale Kalabiškův profesní život není.

Nyní nechodí na hřiště primárně kvůli tomu, aby je dával, nýbrž jim zabraňoval. „V záloze bych nehrál,“ uvědomuje si ostrou konkurenci Navrátila, Petržely, Jurečky či talentovaného Kohúta. „Asi bych byl furt jen jako střídající hráč. To nikdo být nechce. Trenér to vymyslel takhle a myslím, že to docela funguje. Proti Liberci jsem měl hrát v záloze. Nakonec se mě kouč zeptal, jak to cítím já. Řekl jsem, že bych šel radši do obrany,“ potvrzuje svůj definitivní přerod.

Když ho vidíte, co všechno na jaře na place zastane, říkáte si: Proč to sakra nedotáhl dál? V reprezentaci nikdy nehrál, v cizině jen čtyři a půl roku na Slovensku. Možná za to může jeho nátura. „On jo povahově zajímavý, introvert. Těžko jsem si na něho zvykal,“ přiznává Weber.

V Karviné se s excelentním hlavičkářem natrápil. Zpočátku nevěděl, jak na něj. „Před zápasem to v kabině žilo, byla tam parta, kluci nabuzení. A pak vidíte, jak vedle Laštůvky sedí apatický Kali. Do nějakých emocí se rozhodně dostat nenechal. To bylo až hrozné,“ směje se horkokrevný trenér. Postupem času se s ním naučil pracovat. Kvalitu, kterou vyžadoval, Kalabiška na trávníku demonstroval. Patřil ke stabilním členům základní sestavy MFK. Jen prostě v šatně nehulákal motivační gesta a seděl si tiše v koutku. „On je taková povaha. Hráči si na něho zvykli a měli ho rádi,“ vzpomíná v dobrém na svéráze.

Cestu si k němu nakonec našel. „Když jsem se k němu dostal blíž, zjistil jsem, že je to výborný kluk. A fotbalista. Levačkou občas dokáže opravdu geniální věci. Z pozice halva měl výjimečné zakončení. Málo krajních záložníků v naší lize se dokáže dostat do koncovky a střílet branky. On ano. Je velice inteligentní hráč,“ doplňuje.

Kalabiška připouští, že je lehce specifický.