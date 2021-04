Smetanu zklamala penalta: Takových momentů se musíme vyvarovat

Vaše hodnocení?

„První poločas určitě patřil Bohemians. Dělalo nám problémy jejich rozestavení 3-5-2. Slušně jsme na to zareagovali ve druhém poločase, hráli jsme líp, tlačili jsme. Dali jsme i gól, ale v poslední minutě dostali na 1:1... Mrzí to strašně, zklamání v kabině je obrovské.“

Premiérová venkovní výhra byla blízko, co říkáte na Svozilův penaltový zákrok v závěru?

„V emocích samozřejmě vždycky budu řvát, že to penalta není, ale záznam jsem ještě neviděl. V první moment to určitě jako penalta nevypadalo, připadalo mi, že odkopával míč. Ale holt zasáhl protihráče. Jestli se chceme tabulkou posouvat výš a být dobrým týmem, musíme se takových momentů vyvarovat.“

Čím to, že až na gól jste si tentokrát nevytvořili skoro žádné šance?

„Chtěl bych upozornit, že jsme hráli na Bohemians, kteří doma několik zápasů neprohráli a nedostávají tady góly. Hraje se proti nim těžko, je to velmi kvalitní tým, který ve svém rozestavení dobře brání. Připravovali jsme se na to, pro mě to překvapení není. V prvním poločase jsme tam měli nějaké hlavy a nepovedené centry, ale oni jsou opravdu vyspělý, nepříjemný tým. Vpředu mají kvalitní útočníky. Věděli jsme, že dostat se do šance nás bude stát hodně úsilí.“

Nemůže to být možná až příliš defenzivní sestavou? Kromě čtyř obránců nastoupili i dva defenzivní záložníci a na křídlech hráči, kteří ještě nedávno pravidelně hrávali beky.

„To si nemyslím. Chtěli jsme samozřejmě vycházet z pevné defenzivy, ale hráči měli i hodně ofenzivních úkolů. Chtěli jsme se dopředu tlačit, ale Bohemka nás tam nepustila.“

Jak se vám líbil Sanneh a proč jste jej v poločase střídal?

„Protože jsme chtěli přejít na 3-5-2 a jako halvbeka jsme tam chtěli dostat Gigliho Ndefeho. Je rychlý, měl využívat prostory za Schumacherem a Vondrou. To se nám podařilo. A Filla jsme chtěli střídat, protože to byl trošku i taktický záměr. Ofenzivní hráči se měli vydat, měli zaměstnávat soupeřovu defenzivu. Navíc měl žlutou kartu, hrál důrazně ve velkém nasazení. Měli jsme strach, aby nedostal druhou.“

Co je Juroškovi a jak dlouho bude mimo?

„Bohužel si obnovil zranění kolene, bude mimo čtyři až šest týdnů.“

Minule jste chválil Davida Buchtu, ale v základu opět nenastoupil. Proč?

„Nenastoupil, protože jsme s ním počítali jako se střídajícím hráčem do ofenzivní čtyřky. Jenže tím, že jsme změnili rozestavení, už bylo těžké ho tam nasadit. Na křídle pro něj bohužel nebylo místo, ale on ví, že díky kvalitnímu výkonu proti Opavě a práci na tréninku šanci zase dostane.“

A naopak o Azevedovi jste řekl, že si jako nejlepší střelec zaslouží místo víc než jiní. Tak proč se ani on nevešel?

„Je to podobné jako s Buchtičem. Od začátku jsme chtěli nasadit spíš hráče, kteří budou vycházet z pevné defenzivy a připraví půdu pro další. Plán byl brzy střídat celou ofenzivní čtyřku, aby tam šli čerství hráči jako Kuzmanovič, Šašinka, Buchta a Azevedo. Tohle byl předzápasový záměr, ale museli jsme prostě reagovat na Bohemku.“

Ve druhém poločase jste poprvé pod vaším vedením přešli na systém se třemi stopery. Jak se vám to zamlouvalo a může to být pravidelnější varianta do budoucna? Třeba už na Boleslav?

„Tým to dříve zvládal, což jsme věděli. Většinou vycházíme z jiného rozestavení, ale tohle byla další varianta. Není překvapením, že jsme ji zvládli. Bylo nám jasné už v průběhu první půle, že to změníme. Pak jsme byli soupeři blíž, získávali jsme odražené míče a vyhrávali souboje. Vyšlo to. Už jsme měli hru víc pod kontrolou a pevnější půdu pod nohama.“

Jak hledat motivace do zbytku sezony?

„Nevím, jak to vnímá okolí, ale my, vedení a fanoušci to bereme tak, že jsme prostě Baník. Na ten je tlak v každém zápase, musíme pořád vyhrávat. Nic jiného nás nezajímá. Věřte, že kluci to moc dobře vědí. Navíc jim to pořád připomínáme.“

Vnímal jste ostravské fanoušky před stadionem?

„Rozhodně. Já i hráči jsme je vnímali, děkujeme jim za podporu. Jsou fantastičtí.“