Novák se na penaltu nehrnul: Postrčil mě trenér. Laštůvka znervózňoval

70 minut jste sledoval zápas z lavičky, jaký byl?

„Vyrovnaný a hodně soubojový, s čímž jsme počítali. Ostrava je tím proslavená, pro ní je typické, že je v zápasech hodně faulů a větší agresivita.“

Jak jste viděl situaci v závěru? Na začátku se zdálo, že se píská na faul na Svozila.

„Byl jsem celkem blízko a věděl jsem, že Osma (Pavel Osmančík) byl u míče dřív. Tohle má silné, je dynamický, hodně výbušný a dostal se rychle k míči. Popíchnul si míč, Svozil tam byl pozdě a trefil Osmáka do nohy. Svozil kopnul do Osmáka a ne naopak.“

Byl jste na penaltu mezi určenými?

„Určení byli Necka, Puška a Květák (Tomáš Necid, David Puškáč a Roman Květ), ale ani jeden už nebyl na hřišti. Já jsem se k ní ani nehrnul. Je mi devatenáct a na hřišti byli starší a zkušenější hráči, tak jsem myslel, že si to vezme někdo z nich. Ale trenér mě popostrčil, abych si ji vzal já, protože na trénincích mi to celkem střílelo a hodně jsem jich nakopal už v mládeži.“

Bylo to v nastaveném čase za stavu 0:1. Nebyly to nervy?

„Ze začátku jsem byl klidný, neuvědomoval jsem si tíhu momentu. Ale jak jsem stál ve vápně a viděl jsem gólmana Ostravy Laštůvku, jak stojí pár metrů ode mě a dívá se mi do očí, tak mě to trošku znervóznilo. Ale ustál jsem tu situaci v pohodě, rozhodnutý jsem byl už předem.“

Vypadalo to, jakoby vás spoluhráči do penalty trošku tlačili…

„Kluci mě uklidňovali, ať nejsem nervózní. Ať si věřím a jsem úplně v klidu. To jsem v tu chvíli ještě byl, takže v pohodě.“

Vracíte se po zranění, je to velká motivace i vzhledem k základní sestavě pro další zápasy?

„Myslím, že penalta nebyl moment, který rozhodne, jestli budu v příštích zápasech v základní sestavě, nebo ne. Vrátil jsem se po pěti týdnech, co jsem měl zraněný kotník, a snažím se na každém tréninku dokazovat, že jsem připravený, abych dostával čím dál víc minut. A doufám, že se to časem překlopí v základní sestavu.“