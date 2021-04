Horejš to (zatím) ustál. Zachránilo ho i vložené kolo, ale šéfové nejsou v klidu

Devět zápasů bez výhry v řadě? Ani tahle série zatím nesmetla budějovického trenéra Davida Horejše. O trpělivost šéfů a akcionářů Dynama se mohl opřít už v druholigových časech a podle informací deníku Sport má důvěru minimálně do zítřejšího zápasu s Olomoucí. Právě vložené kolo ho podle všeho zachránilo, nový kouč by měl na rozkoukání a přípravu minimum času.

Předloni po čtyřech letech vrátil Dynamo na ligovou mapu, jeho tým bavil svěžím fotbalem a v této sezoně se trenér David Horejš blýskl třeba nevšedními výsledky se Spartou: na podzim Budějovice vyhrály na Letné poprvé od roku 1993 a na jaře jako první obraly kouče Pavla Vrbu o body.

Jenže teď se černobílá parta trápí, na ligové vítězství čeká už devět zápasů. Poslední korálek na nepříjemnou šňůru přidala v sobotu, když v Karviné schytala výprask 0:3. Dynamo naposledy vyhrálo zkraje února, pak se zadrhlo a z šestého místa se propadlo na dvanácté.

Ve fotbalovém zákulisí se mluví o tom, že budějovičtí akcionáři nejsou v klidu, ale včera si pokřesťansku dopřáli volnou neděli. Přeloženo: Horejš u týmu zůstane přinejmenším do zítřejší partie s Olomoucí. Má to i pragmatickou rovinu, měnit kouče krátce před dalším zápasem by byl hodně kaskadérský kousek.

„Jestli cítím tlak? Když nejsou výsledky, tlak na trenéra je vždycky,“ přiznal Horejš. Jeho tým se trápí hlavně v ofenzivě: ve zmíněných devíti nevyhraných duelech vstřelil jen tři góly. V Karviné obránce Pavel Novák trefil tyč až ve chvíli, kdy už bylo dávno hotovo.

„Nezvládli jsme začátky obou poločasů,“ láteřil Horejš. Budějovice měly už v jedenácté minutě dvoubrankové manko a třetí úder přišel těsně po přestávce. „Soupeř byl důraznější, agresivnější a hlavně vyhrával souboje. Karvinský Papadopolus vybojoval všechny míče, stejně tak Mangabeira a Qose. Míče nám skáčou po vápně a tyčkách, ale nedohrajeme to,“ mrzelo Horejše.

Budějovická šňůra bez gólu trvá už 225 minut, jejím symbolem je třeba ofenzivní univerzál Patrik Brandner. Na podzim se trefil pětkrát, zato na jaře jen jednou. Někdejší král druholigových střelců David Ledecký je zraněný a zimní posila Dame Diop se po dlouhé herní pauze teprve dostává do formy.

„Z podzimních třinácti zápasů jsme uhráli patnáct bodů a za jaro jsme dosud získali šestnáct. Zaplaťpánbůh za to. Teď ovšem máme dlouhou sérii bez vítězství a musíme udělat všechno pro to, abychom ji zastavili. Potřebujeme jít za vítězstvím stejně jako Karviná,“ zavelel Horejš. Osudový týden mu právě začíná.