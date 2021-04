Koubek: „Mistr gentleman“ Gerrard, Spartě pomohl Krejčí II

Ladislav Krejčí I ze Sparty poté, co proti Slovácku neproměnil velkou šanci • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Wiesner (28) ze Sparty posílá hlavou svůj tým do vedení 1:0 v zápase proti Slovácku • Pavel Mazáč / Sport

Ondřej Kúdela poslal Slavii z penalty do vedení • Dominik Bakeš (Sport)

Ondřej Kúdela se v Liberci vrátil do sestavy Slavie • ČTK

MOMENTY 27. kola: Novák (skoro) rekordmanem, Kúdela se vrátil ve velkém stylu VŠECHNA VIDEA ZDE

Začněme souboji o záchranu. Co vás nejvíce zaujalo?

„Klíčovým vítězstvím s Opavou si velmi pomohla Mladá Boleslav. Tříbodový zisk domácích se čekal, ale lehce se nerodil, a to proto, že spalovali velké šance. Naštěstí proti sobě měli protivníka, který je v útočné fázi tak sterilní, že to nemá s ligou nic společného. V Bolce se střelecky chytá Jarda Zmrhal a začíná po slabším začátku naplňovat očekávání. Vítězství pečetil druhým gólem dříve podceňovaný Michal Škoda, který tak splácí trenérovu důvěru a stal se pro Boleslav velmi důležitým hráčem.“

Nečekalo se vítězství Příbrami ve Zlíně. Jste jím též zaskočen?

„Jednoznačně. Jakoby z Příbrami spadly okovy stresu z boje o sestup. Předvedla sympatický aktivní výkon a vykřesala malou jiskřičku naděje. Za to Zlínští mají o čem přemýšlet. Tohle bylo opravdu málo, špatné období pokračuje dál. Brno, další adept na sestup, není v domácím prostředí schopné vyhrát, to se pak těžko zachraňujete. Rozdílový, a velmi zajímavý, hráč sympatických Pardubic Ewerton krásným blafákem rozhodl. Výsledek 1:2 je pro Brno těžká ztráta. Z tohoto pohledu se vydřený bodík akutně ohrožených Teplic v Olomouci se jeví jako velmi dobrý. Ve vzájemném duelu Brna a Teplic v přespříštím kole půjde o život.“

Pojďme na špici tabulky. Plzeň doma ztratila dva body s Jabloncem.

„Kdo si vzpomene, kdy v Plzni hostující dominoval jako v druhém poločase Jablonec? Já si to nepamatuju. Po relativně vyrovnané první půli domácí vedli díky pohledné a povedené akci Ba Louy a také zásluhou finálních nepřesností Jabloneckých. Nebezpečné duo Doležal – Schranz pracovalo příkladně, ale kvalita chyběla. Jedinou povedenou situaci zachránil výborným zákrokem domácí gólman Staněk.“

Proč byl po pauze jasně lepším týmem Jablonec?

„Domácí nebyli schopni přecházet přes vysunuté postavení Severočechů. Jejich pověstná kombinační hra se rozpadla, nahoře nepodrželi balon. Jablonec působil - podobně jako se Spartou - lepším tělesným dojmem. Absence Čermáka s Buchou je pro Plzeň jistě citlivou ztrátou, ale za to se jistě schovávat nebudou. Ivan Schranz se po nedůrazu domácích a krásné individuální akci konečně trefil. A když na obou stranách ještě zazvonilo břevno, skončil zajímavý zápas dělbou bodů, se kterou oba týmy budou umět žít. Vypadá to tak, že když Plzeňští obsadí minimálně pátou příčku v tabulce, a zároveň porazí v semifinále MOL Cupu Teplice, kýžená pohárová účast je nemine.“

Byl jste zvědavý na reakci Slavie po lekci od Arsenalu?

„Ano, a velmi, přičemž si neodpustím jednu poznámku: