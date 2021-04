Zklamaný Šindelář po prohře Karviné: Nevím, co jsme si v první půli mysleli

Náraz. A ne zrovna příjemný. Karviná poslední tři kola zvládla, pokaždé bodovala a naposledy dokonce přejela českobudějovické Dynamo, na severu se ovšem psal úplně jiný příběh. Slezané zkraje duelu spadli do dvoubrankového manka, na rozjetý Jablonec nestačili (0:3). „Co padlo v kabině o přestávce se snad ani nedá publikovat,“ povzdychl si obránce Martin Šindelář (30). Po pauze hosté výkon zlepšili, na zdramatizování děje to ale bylo málo.

Vstup do zápasu jste si podobně asi nepředstavovali, že?

„Nevím, co jsme si v první půli mysleli… Byl to z naší strany opravdu špatný výkon. Můžeme být ještě rádi za stav 0:3, protože nás Jablonec přehrával úplně ve všem, strašně jsme soupeři hru ulehčili. Těžce se to hodnotí, nejde ani vypíchnout nic kladného.“

Mohlo jít o špatné nastavení v hlavě, nebo čím si zpackaný úvod vysvětlujete?

„Ne, nevím, nevidíme všem do hlavy. Chystáme se dny po zápase, že nemůžeme tři utkání, které jsme zvládli, jen tak zahodit. Respektujeme kvalitu soupeře, ale nepřijeli jsme do Jablonce hrát tak odevzdaně. Chystáme se, hecujeme se, aby to nějak vypadalo a první půle rozhodně nevypadala tak, jak měla.“

Co se dělo v kabině o přestávce? Ve druhé půli jsme se zvedli a Jablonec místy i přehrávali.

„To se snad ani nedá publikovat. Říkali jsme, že si musíme druhým poločasem spravit reputaci, což se povedlo. Nevím však, jestli díky našemu výkonu, možná soupeř trochu polevil. Bylo tam něco dobrého, ale fotbal vám to vrátí. Po první půli už jsme ani korigující branku i přes šance nevstřelili.“

Jde o prudký pád zpátky na zem po předchozích třech vydařených výkonech?

„Jo, je to spadnutí na zem. A teď je jen otázka, jestli půjde o jeden pád a otřepeme se… Musíme se poučit, nemůžeme si říct, že jsme zvládli tři zápasy a jsme z toho venku. Musíme hrát každé utkání, ne jen pár zápasů. Pak to dopadá přesně takto.“

Je lepší podobný zápas hodit za hlavu, nebo ho naopak rozebírat ze všech stran a poučit se?

„Uvidíme, co připraví trenéři. Nedá se to jen hodit za hlavu, musíte si říct, co je špatně. Jede se samozřejmě dál, ale nedají se opakovat stejné chyby, je určitě dobré si k tomu něco říct.“