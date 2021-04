Dočkal: Když začneme nakopávat, vypadá to hrozně. Nesmíme se podělat

Parádní první poločas, jasná převaha, dva góly, spousta šancí. Stačil ale fatální kiks gólmana Florina Nity po změně stran a Sparta ve středečním střetu s Pardubicemi úplně odešla. Konečný výsledek 2:2 znamená další citelnou ztrátu v boji o druhou příčku. „Nesmíme se z toho podělat. Situace teď není vůbec jednoduchá, musíme vyhrávat až do konce a to druhé místo si uhrát,“ velí kapitán Bořek Dočkal.

Čím si vysvětlujete takový kolaps? Utkání jste měli plně pod kontrolou.

„Byl to zápas, do kterého jsme dobře vstoupili. Dostali jsme se do vedení, měli jsme i několik dalších šancí. Mohli jsme být efektivnější a řešit to lépe ve finální fázi. Bylo tam dost šancí, měli jsme do poločasu ještě nějaké góly přidat. Každopádně jsme hru měli pod kontrolou. Na začátku druhé půle darujeme soupeři gól, pak už jsme se do naší hry vůbec nedostali.“

Jak je možné, že vás inkasovaná branka takhle rozložila?

„Bylo to i tím, že Pardubice začaly hrát jinak. Předtím jsme měli dost prostoru v rozehrávce, po poločase už jsme nebyli rychlí. Nedokázali jsme se po zemi dostat na jejich polovinu. Ve chvíli, kdy začneme balony nakopávat, začneme mít problémy. Je to tak každé utkání, neumíme to. Z naší strany to pak vypadá hrozně.“

Nemohli jste druhý poločas v podvědomí trochu podcenit?

„Vůbec ne, chtěli jsme přidat třetí gól, zlomit soupeře a zápas rozhodnout. Musel bych se na ten vstup do druhého poločasu zpětně podívat, ale nemyslím si, že jsme začali špatně. Soupeř neměl nějaký tlak, ale pak jsme si to prohráli úplně sami.“

Znovu jste si zkomplikovali boj o druhé místo. Co to znamená do zbytku sezony?

„Hlavně se z toho nesmíme teď podělat. Měli jsme některé zápasy odehrát líp, získat víc bodů a být v mnohem komfortnější pozici. Ale vrátit se to nedá. Situace teď není vůbec jednoduchá, musíme vyhrávat až do konce a to druhé místo si uhrát. Jak říkám, mohlo to být už teď jednodušší, ale jestli chceme v létě hrát o Ligu mistrů, tak tohle jsou zápasy, které musíme být schopní zvládnout.“

