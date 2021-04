Jeřábek po Spartě: Životní zápas. Jako kovaný slávista jsem rád

Jak jste zápas viděl?

„První poločas jsme bohužel vůbec nehráli tak, jak jsme si představovali. Vstoupili jsme do toho špatně a byli jsme všude druzí, ani jsme se do soubojů nedostávali, natož abychom je vyhrávali. Bylo to bojácné. Bylo to přesně to, čeho jsme se chtěli vyvarovat. V kabině jsme si pak něco řekli, přehodnotili jsme to, začali jsme napadat, byli jsme agresivní, čímž jsme získávali balony a územní převahu. Jak neměli čas na rozehrávku, měli s tím problémy, my jsme se dostávali do šancí a dospělo to do remízového výsledku.“

Byl to váš životní zápas? Krásný gól Spartě, málem jste dal i druhý…

„Nevím, asi jo. (směje se) V lize jsem asi takový zápas ještě neodehrál, jako kovanej slávista jsem rád, že to bylo zrovna proti Spartě.“

Překvapilo vás, kolik jste měl při svém gólu času?

„Koukal jsem na gólmana a v očích jsem mu viděl, že to Wiesnerovi nahraje trošku na blind. A jak jsem ho předskočil, spadnul, věděl jsem, že mám dost času. Potřeboval jsem si míč pěkně srovnat, abych to trefil rovně. Jak jsem do toho kopnul, cítil jsem, že to letí dobře.“

Doma jste o body obrali Slavii i Spartu. Je to náhoda, nebo se na tyto zápasy umíte připravit.

„Je to i tímhle hřištěm nebo tím, že se na takového soupeře dokážeme nahecovat – i když tentokrát jen na druhý poločas. Troufnu si říct, že jsme to mohli i úplně otočit. Ale každý tým hrál poločas, takže je to asi takhle spravedlivé.“

Vítězný gól jste mohl vstřelit i vy.

„Ano, ale bohužel jsem tomu nedal razanci, blbě jsem míč trefil a gólman vytáhl střelu ven.“

Podcenila podle vás Sparta druhou půli?

„To nevím, ale nevstoupili do ní dobře. My jsme se chytli, vlilo nám to novou krev do žil. Byli jsme všude včas, souboje jsme začali vyhrávat a získali jsme převahu.“

Byl o přestávce v kabině velký řev?

„Jo, tak trenér tam zvýšil hlas. Ale my jsme si to hlavně potřebovali s klukama ujasnit, jak se budeme posouvat, abychom dokázali eliminovat rozehrávku Sparty. Pak jsme to i dobře plnili.“

Pardubice - Sparta: Nitova hrubka v rozehrávce, Jeřábek obloučkem ze 40 metrů snižuje, 1:2