Chybující sudí, šílená hrubka i slávista Jeřábek. Co ukázala remíza Sparty?

Pro fanouška Sparty? Tryzna. Pro fanouška Pardubic? Euforie. Pro nezaujatého diváka? Mimořádně interesantní podívaná. Bitva Letenských s Východočechy měla snad úplně všechno. Krásné góly, rozdílné poločasy, velký kolaps i vzepětí. Ovšem taky hodně podivné verdikty sudích na hřišti i u videa - konkrétně jednu velmi spornou a druhou zcela vymyšlenou penaltu. Podívejte se, co všechno remíza 2:2 v Ďolíčku přinesla.

Sparťanský kolaps, díl XY Je až k nevíře, jak slaboučký poryv větru je potřeba k tomu, aby sparťané slétli z koně obličejem přímo do bláta. Včera o tom podali další názorný důkaz. Celý první poločas měli nováčka z Pardubic v kravatě, vypracovali si komfortní náskok, všechno běželo jak po drátkách. Stačil ale jediný mžik, hrozivá chyba gólmana Nity, a všechno bylo jinak. Zatímco sebevědomé kluby, které o své síle nepochybují, by i přesto utkání s přehledem dohrály, Letenští se poslušně zhroutí. Stejně jako nedávno v derby po zakopnutí o první překážku zůstali ležet na zemi, do pozoru už se nedostali. Z vedení 2:0 byl rázem konečný výsledek 2:2 a další bolestivá ztráta v boji o druhý flek. SESTŘIH: Pardubice - Sparta 2:2. Hosté ztratili náskok. Divné penalty na obou stranách

Nitův ukázkový blackout V mnoha zápasech Spartu podržel, určitě patří napříč sezonou mezi její nejlepší hráče. Ve středu večer v Ďolíčku ale Florin Nita zkrátka selhal. Rumunský reprezentant ve 49. minutě, za komfortního stavu 2:0 pro hosty, nepochopitelně rozehrával na obsazeného Tomáše Wiesnera, kterého předskočil domácí kapitán Jan Jeřábek a téměř z poloviny hřiště krásně zakončil do prázdné branky. Hrozivý kiks, který měl na ambice Sparty nakonec devastující účinky. „Myslím, že každý viděl, co se stalo. Pokud dostaneme takhle lacinou branku hned v úvodu druhého poločasu, s mužstvem to zamává. Byla to hrubá chyba brankáře, dostali jsme zadarmo gól,“ neskrýval zlost trenér Pavel Vrba. Pardubice - Sparta: Nitova hrubka v rozehrávce, Jeřábek obloučkem ze 40 metrů snižuje, 1:2

Zelinka Adámková = chyba chyba Nejlepší jsou ti rozhodčí, o kterých ani nevíte, že se po hřišti pohybují. Téhle letité formulce se ve středu večer v Ďolíčku hlavní sudí Miroslav Zelinka a kolegyně u videa Jana Adámková dokonale zpronevěřili. Z jejich kooperace totiž vznikly dvě penalty, přičemž jedna z nich je hodně sporná a druhá zcela nesmyslná. V prvním poločase pardubický Ewerton při odkopu zasáhl paží do obličeje Matěje Polidara, o úmysl ovšem nešlo. Sudí Zelinka nepískal, ovšem Adámková od videa do situace chybně vstoupila, byť nešlo o zásadní pochybení. Hlavní rozhodčí pak po přezkumu u obrazovky svůj verdikt změnil. V 70. minutě pak Zelinka odpískal penaltu pro Pardubice po souboji Wiesnera s Čelůstkou. Žádný z dostupných záběrů ovšem neprokázal, že k nějakému kontaktu vůbec došlo. VAR Adámková ovšem i přesto do této situace nepochopitelně nevstoupila a vymyšlená penalta tak nakonec určila konečný stav zápasu. Pardubice - Sparta: Co to je za penaltu? Čelůstka padl bez Wiesnerova zavinění

Spartu načal kovaný slávista Strhující zápas nováčka s aspirantem na Ligu mistrů měl nečekaného hrdinu. Pardubický záložník Jan Jeřábek ve druhém poločase ovládl střed hřiště, skvěle prodal své zkušenosti, chytrost a um. Znamenitý výkon navíc korunoval krásnou brankou. „Nevím, asi jo,“ smál se na otázku, zda šlo o jeho životní zápas. V lize jsem asi takový zápas ještě neodehrál, jako kovanej slávista jsem rád, že to bylo zrovna proti Spartě,“ dodal spokojeně. Jeřábek o parádě, kterou dostal Nitu: Doufal jsem, že to nepřeskočí bránu