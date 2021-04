Titul, pohár, střelec, neporazitelnost... Máme pět cílů, hlásí Trpišovský

Ještě jeden krok a je vymalováno. Jestli Slavia vyhraje v neděli ve vršovickém derby na hřišti Bohemians, má třetí titul v řadě, a to pořád zbývá ještě šest kol do konce. Takovou pěšinku si umetla výhrou nad Zlínem 2:1. Mimochodem, sérii ligové neporazitelnosti protáhla už na čtyřicet zápasů, čímž vyrovnala 75 let starý československý rekord Sparty. „Máme hodně cílů, nechci je všechny prozrazovat, ale s Králem střelců je jich celkem pět do konce sezony,“ hlásí trenér Jindřich Trpišovský.

Titul na dosah, chcete ho uhrát co nejdřív, předpokládám.

„Je to příjemné oproti třeba dvěma letům zpátky, kdy to bylo mnohem těsnější. Teď je šest kol do konce, kdybychom vyhráli, bylo by to pět kol před koncem hotové, takže jako by před nadstavbou. Máme prostě šest pokusů na to, abychom to proměnili, to je samozřejmě komfortní situace. Logicky bychom to chtěli dotáhnout co nejdřív, abychom měli klid ve zbytku sezony. Zápasy s Bohemians jsou ale těžké, nevyhovují nám.“

K tomu budete mít možnost vytvořit úplně nový rekord v ligové neporazitelnosti, když jste teď vyrovnali čtyřicátým zápasem ten sparťanský, 75 let starý. Taky na to myslíte?

„Mysleli jsme na to hodně už teď před zápasem stejně jako na ten český rekord. Mít to jeden zápas od nového rekordu celé historie, to je úplně neskutečný… Ten rekord je starý 75 let, to jen ukazuje, jak těžké je ho vyrovnat, a to už tu byli různí hegemonové a skvělé týmy. Teď zase budeme pod tlakem, abychom to dokázali překonat. (smích) Ale rekordy jsou právě od toho a pak jde o to tu laťku neustále zvyšovat. Je to jeden z těch nejhodnotnějších týmových rekordů.“

SESTŘIH: Slavia - Zlín 2:1. Sešívaní krůček od titulu, rozhodl silvestrovský gól

Kromě toho útočíte ještě na vítězství v poháru, bojujete o Krále střelců, lídrem je Jan Kuchta. Chcete úplně všechno?

„Když to máte na dosah… (smích) Máme hodně cílů, nechci je všechny prozrazovat, ale s Králem střelců je jich celkem pět do konce sezony, který jsme si dali, jsou to víceméně týmové věci. Ve střelcích tam máme víc koníků, kteří to můžou získat, tak doufám, že nezačnou hrát na sebe a nebudou střílet odněkud z 35 metrů.“

Tak počítejme… Titul, pohár, Král střelců, rekord v neporazitelnosti, to jsou čtyři. A projít celou ligovou sezony bez porážky?

„Když jsme nakousli ten rekord, tak to je jeden z těch bodů, když už jsme to vyrovnali. Nedělit se o to, ale být prostě na prvním místě. Takovou šanci už třeba mít nikdy nebudeme. Ty ostatní si můžeme říct až potom.“ (smích)