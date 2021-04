Čelůstka o kontroverzní penaltě: Ke kontaktu pochopitelně došlo

Příběh pokutového kopu, z kterého Pardubice vyrovnaly proti Spartě na konečných 2:2, má další pokračování. Ač podle dostupných záběrů hostující Tomáš Wiesner domácího Tomáše Čelůstku podle všeho nefauloval, pardubický bek tvrdí opak. „Ke kontaktu mezi mnou a Tomášem Wiesnerem v 74. minutě pochopitelně došlo, stalo se to v situaci, kdy jsem z dobré pozice chtěl střílet na sparťanskou branku,“ prohlásil mladší bratr sparťanského stopera Ondřeje Čelůstky.

Sparta se cítila verdiktem sudího Miroslava Zelinky vážně poškozena, svůj díl kritiky sklidila i VAR Jana Adámková za to, že do situace nevstoupila. Oba sudí nebudou delegování na víkendová utkání.

Na dostupných záběrech není žádné provinění proti pravidlům zřetelné, zdá se, že Tomáš Čelůstka spadl bez cizího přičinění. Jenže to on sám nyní popírá.

„Ke kontaktu mezi mnou a Tomášem Wiesnerem v 74. minutě pochopitelně došlo, stalo se to v situaci, kdy jsem z dobré pozice chtěl střílet na sparťanskou branku. Celou situaci vidět rozhodčí, navíc ten kontakt byl v blízkém okolí slyšitelný a ani sparťanští hráči neprotestovali, stejně jako Wiesner, o kterém se ví, že je to velmi slušný kluk,“ uvedl Čelůstka k celé situaci s denním odstupem. „Dnes jsme se o tom opět bavili v kabině, také moji spoluhráči ten kontakt slyšeli. Velmi mě mrzí, že se situace takto rozbírá a trochu to odvádí pozornost od faktu, že jsme ve druhém poločasu podali výborný výkon a zaslouženě jsme si z utkání proti favoritovi odnesli bod.“

Sparta se nicméně bezprostředně po utkání cítila nařízením penalty, z které Cadu vyrovnal na konečných 2:2, významně poškozena a ústy tiskového mluvčího Ondřeje Kasíka dala najevo, že zvažuje další postup s tím, že zatím nebude výkon rozhodčích komentovat.