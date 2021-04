Bláznivá penalta: Čelůstka se brání, sudí dostali trest. Co záběry kamer?

Nejdřív zahrávali pokutový kop Letenští. Ewerton se ve 40. minutě při odkopu ve vápně rozmáchl a lehce trefil předloktím Matěje Polidara. Kdyby chtěl být rozhodčí hodně přísný, mohl penaltu odpískat rovnou. Pravidlově k tomu měl oporu, byť hodně vachrlatou. Přece jen šlo nominálně o úder rukou ve vápně.

Pardubice - Sparta: Kontroverzní penalta! Ewerton se při odkopu nechtěně otřel o Polidara

Nicméně by šlo o hodně „nefotbalový“ faul, Ewerton se přirozeným pohybem rozmachoval ke kopu. V každém případě neměl přijít zásah od videoasistentky Jany Adámkové. Nešlo o zjevnou chybu sudího, Zelinka zase neměl verdikt přehodnotit.

V 74. minutě zase domácí krásnou přímočarou kombinací vyslali do úniku Tomáše Čelůstku, který spadl po souboji s Tomášem Wiesnerem. Rozhodčí ukázal na penaltový puntík, videoasistentka mu verdikt potvrdila. Jenže všechno bylo možná jinak. Z dostupných televizních záběrů žádný nedovolený zákrok vidět není.

Pardubice - Sparta: Co to je za penaltu? Čelůstka padl bez Wiesnerova zavinění

Pardubický obránce se každopádně brání. „Ke kontaktu mezi mnou a Tomášem Wiesnerem v 74. minutě pochopitelně došlo, stalo se to v situaci, kdy jsem z dobré pozice chtěl střílet na sparťanskou branku,“ tvrdí Čelůstka.

„Celou situaci viděl rozhodčí, navíc kontakt byl v blízkém okolí slyšitelný a ani sparťanští hráči neprotestovali. Stejně jako Wiesner, o kterém se ví, že je to velmi slušný kluk. Dnes jsme se o tom opět bavili v kabině, také moji spoluhráči ten kontakt slyšeli,“ dušuje se Čelůstka.

Pardubický hráč ovšem nepopisuje, jaká měla být forma onoho kontaktu. Pochopitelně ne každý dotek od protihráče se rovná penaltě. Jestli se Wiesner o Čelůstku lehce otřel rukou? Je to možné, ale v této situaci by to na penaltu opravdu nebylo.

Zakopl snad Čelůstka o Wiesnera, nebo snad proběhl nějaký šlapák? Deník Sport měl k dispozici k posouzení sedm úhlů záběrů televizních kamer O2 TV Sport. Ani v jednom z nich není k vidění kontakt takového typu. Dokonce záběry takovou možnost poměrně spolehlivě vyvracejí. Při Čelůstkově rozmachu byl Wiesner bokem o pár desítek centimetrů vedle hráče. V době Čelůstkova kopu byla Wiesnerova pravá noha celkem daleko za soupeřovou levou.

A co protesty sparťanských hráčů? Ty byly, pravda, poněkud mdlé a bezkrevné. Jako byl ale ostatně celý výkon Sparty ve druhé půli… Na druhou stranu Tomáš Wiesner se přece jen proti verdiktu sudího Zelinky nejdřív ozval a přidali se k němu i Florin Nita a Dávid Hancko. Jejich nesouhlas ale poměrně rychle utichl. Kapitán Bořek Dočkal jen ve frustraci padl na kolena.

Rozhodčí Miroslav Zelinka ani videoasistentka Jana Adámková se nechtěli k průběhu zápasu a ke sporným situacím oficiálně vyjadřovat. Odkázali na vyjádření Komise rozhodčích, která se sešla ve čtvrtek a oběma aktérům zápasu udělila stopku na víkendová utkání FORTUNA:LIGY. Sparta se k penaltám nevyjádřila, slovy ředitele komunikace Ondřeje Kasíka na středeční tiskové konferenci však klub zvažoval další kroky. Zatím tak ovšem neučinil.

