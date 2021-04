Smetana má první výhru venku. Žádné štěstí, bylo to zasloužené, chválil

Téměř dva měsíce čekal Ondřej Smetana (38) na první venkovní výhru v roli hlavního trenéra Baníku. Přišla až v Olomouci. „Nebudu mluvit o štěstí, bylo to zasloužené. Pro celý Baník to byl nádherný zápas. A samozřejmě i pro Laštyho,“ řekl po vítězství 2:0.

Je Jan Laštůvka, jenž zlikvidoval Gonzálezovu penaltu, nejlepším brankářem ligy?

„Takové otázky mi nedávejte. (smích) Ale pro mě samozřejmě ano. Má zkušenosti, přínos pro kabinu i realizační tým. Celkovým nastavením všem ukazuje, jak se má pracovat. Aspektů, které z něj dělají, když ne nejlepšího, tak jednoho z nejlepších gólmanů, je spousta.“

Druhou branku vstřelil Filip Kaloč, který v poslední době výrazně ožil. Souhlasíte?

„Dělá svou práci na pozici, ve které je nejlepší. Je pracovitý, kromě defenzivy má za úkol podporovat ofenzivu. A protože je na tom dobře i běžecky, dostává se do příležitostí.“

Do těch se dostává i David Buchta, jednu proměnil. Přichází jeho čas?

„Od začátku, co jsem tady přišel, jsem byl v situaci, kdy jsem prostě na někoho musel vsadit. Někteří kluci byli na rozmezí větší herní praxe a kondice, někteří menší. Proto jsem vsadil na jiné typy, u kterých jsem věřil, že těžké zápasy třeba zvládnou líp. S Buchtičem jsem se však snažil komunikovat, vysvětlit mu, co má změnit, jak má pracovat – a že jeho čas přijde. Svými výkony mě dostával pod tlak, už jsem ho musel dát do základu.“

Po dvou měsících.

„Když chodíte do zápasů na konci, máte víc prostoru, soupeř je unavenější. Na Olomouc jsem ho připravoval s tím, že to pro něj může být úplně jiné. Že bude mít méně místa než ve druhých poločasech, proto je třeba to odběhat. Odpracoval to a pomohl nám nádherným gólem.“

Z autového vhazování. Nacvičená standardka?

„Některé auty jsou nacvičené, jde o součinnost hráčů. Vyplývá to však z pohybu a aktivity, díky tomu tam Buchtič vyplaval. Vyšlo mu to přesně do tahu, nabral si to a dal krásný gól.“

Pro vás osobně jde o první venkovní výhru. Úleva?

„Jo, konečně. Víte, jak vypadal Liberec a Bohemka. Kdyby to znovu dopadlo takhle, byli bychom hodně smutní. Já, kabina i fanoušci. Nějaká únava byla, ale jsem rád, že jsme dobře rozložili síly. Kluci, kteří tam šli po delší době, to zvládli perfektně. Tohle mě těší. Máme široký kádr, na všechny se můžeme spolehnout. Chtějí pracovat, chtějí hrát, to je pro mě dobrá zpráva.“

Jak tu rotaci vysvětlujete hráčům? Třeba Jiří Fleišman byl v poslední době taky v dobré formě, ale v Olomouci celé utkání proseděl.

„Celý realizační tým se snaží komunikovat a dohlížet na detaily. Fleiši měl předtím nějaké zranění, poslední zápasy však odehrál fantasticky a vydobyl si pozici. Mívá v intenzitě i sprintu odběháno skoro nejvíc, takže musíme přihlížet i k jeho věku. Holzer pracuje dobře, je připraven, víme, že se na něj můžeme spolehnout. Minule doma nebyl ani v nominaci, protože bychom ho pravděpodobně nevyužili. Šel běhat, vzal to správně a ukázal nám, že je tady a že s ním musíme počítat. Dostává nás pod tlak. Snažíme se kluky nastavit na to, že pro náš náročný fotbal je potřebujeme všechny.“