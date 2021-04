Petržela se v Plzni zakecal: Od Limby mám koňara, věděl jak na mě

Limberský vs. Petržela, to jsou pikantní souboje hráčů, kteří mají dohromady neuvěřitelných 822 ligových startů. Na hřišti do sebe šli naplno, záložník Slovácka den po náročném utkání sotva chodil. „Mám toho fakt dost,“ připustil.

Jaký jste v Plzni odehráli zápas?

„Bylo to těžké. Máme za sebou náročný program. Nemohli jsme se dostat do tempa, byli jsme všude pozdě a Plzeň z toho těžila. Přehrávali nás, pak se nám podařilo srovnat do šatny, to nám trošku pomohlo. Druhý poločas jsme nezačali špatně, ale postupně nám docházely síly a bylo to těžší a těžší. Plzeň nám pak dala druhý gól a už byla na koni.“

Jste po těžkém zápase a dlouhé cestě hodně rozbitý?

„Už toho mám fakt dost. Pokud bychom měli znovu hrát v týdnu a o víkendu, bylo by to možná za hranou. Únava se nakupí, nestačíte pořádně regenerovat. Je to náročný, nemáme ani tak široký kádr, že bychom vystřídali pět, šest hráčů. V tom je trošku problém.“

Plzeň - Slovácko: Limberský si vyšlápl na bývalého parťáka Petrželu, žlutá karta

Ukázala se síla Plzně?

„Hodně jsme jim to usnadnili. Jak jsme dostali na 1:2, otevřeli jsme to směrem dozadu víc, než obvykle. Vznikaly tam pro ně volné prostory, oni mají na krajích rychlé hráče a využívali toho.“

Zahrál jste si na kamaráda Davida Limberského, který vás k moc věcem tentokrát nepustil...

„Hned ze začátku mě trefil a udělal mi koňara, měl jsem s tím celý zápas problémy, bolelo mě to. Teď nemůžu ani pořádně chodit. Věděl, jak na mě, tímhle způsobem mi trošku narušil herní pohodu.“

Takže vám to vrátil za minulé zápasy, kdy se proti Plzni dařilo vám se Slováckem?

„Je to možné, takový je fotbal. Jednou se daří tobě, podruhé zase někomu jinému.“

Po zápase jste se na hřišti potkali s plzeňským generálním ředitelem Adolfem Šádkem, asistentem Markem Bakošem, Davidem Limberským i trenérem Adrianem Guľou. Bylo tohle setkání s bývalými parťáky z klubu příjemné?

„Vždycky, když hraju proti Plzni, je super vidět všechny, co tam byli i za mě. Celý realizák a kluky, se kterými jsem ještě hrál, a teď tam dělají asistenty. Jde o příjemné setkání, autobus na mě musí pokaždé čekat, když odjíždíme. Všichni už jsou nastoupení, ale než já to všechno obejdu, tak to chviličku trvá.“

Chcete ještě se Slováckem zabojovat o poháry?

„Stoprocentně. Teď nám nevyšel jeden zápas, ale zbývá ještě pět kol, určitě se o to budeme chtít porvat. Není to tak, že skládáme zbraně a řekneme si, že nám to ujelo.“

Pomůže vám snažší los ve zbytku ligy?

„Plzeň tam má ještě Slavii i Spartu, je to otevřené. Česká liga je hodně vyrovnaná, ztratit může kdokoliv s kýmkoliv.“

Dostala vás Plzeň pod tlak?

„Nechtěli jsme tam prohrát, ale pořád na ně máme ještě dva body náskok. Bude to zajímavé, aspoň je o co hrát.“

Viděl jste na hřišti lepšího soupeře, než jaký proti vám nastoupil na podzim?„Udělali pár dobrých výsledků, to jim psychicky pomůže. Ale asi to podle trenéra Guľy ještě úplně nebude. Pořád je na čem pracovat, člověk se nesmí uspokojit.“

