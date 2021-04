Bačkovský přiznal nervozitu: Nula hodně znamená. Má dárek od Koláře

Vytáhl důležité zákroky při nájezdu Lukáše Masopusta či ráně Jana Kuchty. „Ten mě spíš trefil, měl jsem spíš štěstí,“ culil se brankář Bohemians Hugo Jan Bačkovský poté, co teprve jako druhý gólman v ligové sezoně udržel proti Slavii čisté konto. „Znamená to pro mě dost,“ kývl hlavou hrdina „klokanů“.

Jak moc vás motivovala představa, že by u vás Slavia slavila titul?

„Upřímně, tohle jsem v hlavě vůbec neměl. Byl jsem rád, že mi trenéři dali šanci, soustředil jsem se jen na sebe. Na tyhle vedlejší motivace, jako že jsem sparťan nebo aby tu Slavia neslavila, jsem vůbec nemyslel.“

Jak těžké byly zákroky proti nájezdu Lukáše Masopusta a ráně Jana Kuchty v závěru?

„Těžké to bylo. Kuchta mě spíš trefil, to jsem měl spíš štěstí.“

Proti Slavii ale jen tak někdo nulu udrží, jste teprve druhým ligovým brankářem v sezoně. Je to pro vás vyznamenání?

„Ano, znamená to pro mě dost. Abych byl upřímný, byl jsem před zápasem docela nervózní. Hodně týmů dostalo od Slavie mnoho gólů, to jsem musel vytěsnit z hlavy. Jsem rád, že se mi to povedlo. Nula je ale práce celého týmu, každý na tom má svůj podíl.“

Jak se vaše nervozita projevovala?

„V sobotu jsem se musel uklidňovat. Říkal jsem si, že když budu chytat, je to o mně. Že když zachytám, bude to dobré. Nervózní jsem byl, ale když jsem šel na hřiště, spadlo to ze mě. Bral jsem to jako každý jiný zápas. Jsem za tu zkušenost rád. Slavia má skvělý tým, dokázala toho teď hodně. Byla to pro nás velká výzva.“

Sami držíte dlouhou sérii bez porážky, ta čítá devět zápasů. Jak vás to hřeje?

„Hodně. Chceme dělat co nejvíc bodů, naše neporazitelnost je skvělá. Tři body by ale byly ještě lepší.“

Po zápase jste si vyměnil dres se slávistickým brankářem Ondřejem Kolářem. Znáte se víc?

„Ne, viděli jsme se poprvé. Je to dobrý gólman, líbí se mi, jak hraje nohama. Jsem rád, že mám jeho dres a že on si vzal můj.“

