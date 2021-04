Expert Kopecký: Hložka bych v létě neprodával. Může Slavia ještě prohrát?

Neproměněný první mistrovský mečbol Slavie, historický hattrick zlatého sparťanského teenagera Adama Hložka i ještě víc zamotaný boj o záchranu. Takové bylo 29. kolo FORTUNA:LIGY. „Když to Slavii nevyšlo teď, může jí to klapnout už příště proti Plzni,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o kvalitě tuzemských koučů, rekordní slávistické sérii bez ligové porážky či tuhé bitvě o druhé místo: může být trumfem Sparty faktor Hložek?

Nemůžeme začít jinak než u Slavie, která si kvůli bezgólové remíze v derby na Bohemians ještě nezajistila titul. Proč?

„Předně musím říct, že jsem se na tenhle zápas hodně těšil: vršovické derby je vždycky třaskavé a i teď to měl být největší tahák víkendu. Jenže jakmile jsem viděl sestavu Slavie, napadlo mě, že moc gólů napadne. A že slávisté chtějí kromě ligy, kterou už mají v kapse, vyhrát i pohár.“

Protože trenér Jindřich Trpišovský šetřil několik ofenzivních opor?

„Přesně tak. V základu chyběl Kuchta, Sima, Olayinka či Provod, což je pro mě momentálně nejlepší hráč ligy. Byla to svým způsobem logická volba: titul už slávistům nikdo nevyfoukne, mnohem důležitější je teď pro ně středeční čtvrtfinále poháru v Olomouci. Kdyby zkompletovali double, byl by to pro ně krásný rok. Zvlášť v kombinaci s postupem mezi nejlepších osm v Evropské lize.“

Zpátky k nedělní plichtě 0:0 na Bohemians. Byla zasloužená?

„Gól sice nepadl, zato jsme viděli dva perfektně připravené týmy. Kondičně i takticky. Všimli jste si, jak Bohemka slávistům stačila? Ukazuje to na jednu podstatnou věc.“