Matějček vrací úder. Poznar se zbláznil, říká sudí pod palbou Zlína

Po domácím debaklu 0:4 s Pardubicemi padala z tábora Zlína na jeho adresu ostrá slova. Prý zápas ovlivnil a v lize nemá co dělat. Rozhodčí Milan Matějček s těmito názory samozřejmě nesouhlasí. „Chtějí na mě svést těžkou porážku od nováčka. Ale kdo zápas viděl, musí mi dát za pravdu,“ míní čtyřicetiletý arbitr.

Po trestu za zpackanou baráž Jihlavy s Karvinou v roce 2019 se do nejvyšší soutěže v této sezoně vrátil, utkání Zlína s Pardubicemi bylo jeho druhé v roli hlavního rozhodčího. A jen tak na něj nezapomene. „Výroky domácích mě samozřejmě mrzí,“ přiznává.

Zarazila vás reakce Zlína, ať už trenéra Bohumila Páníka či útočníka Tomáše Poznara, na vaši osobu?

„Zarazila. A hodně se to ve mně od té chvíle mele. Ani nevím, jestli to mám komentovat, jestli to má vůbec cenu.“

Zkusíme to. Bohumil Páník prohlásil, že jste si je připravoval už ve středu coby čtvrtý rozhodčí při utkání na Slavii. Co na to řeknete?

„V tom zápase jsem s nimi v podstatě vůbec nekomunikoval, protože to nemělo cenu. Furt něco komentovali a já jsem jen mlčel. Samozřejmě jsem věděl, že je budu v neděli pískat, protože delegace vycházejí v úterý, i proto jsem nechtěl dělat žádné haló. Takže jsem byl celou dobu zticha a nevšímal jsem si jich.“

Máte pocit, že na vás zlínští chtějí svést domácí debakl s nováčkem?

„Ano, to si myslím spíš. Poměry ve Zlíně neznám, ale atmosféra tam asi teď ideální nebude. Pokud jste to viděl, uděláte si obrázek sám.“

Domácí naštvaly dvě věci. Nejprve penalta za faul Martina Cedidly na Pavla Černého, kterou jste nařídil až na pokyn VAR.

„V reálu jsem ji neviděl, video mě opravilo. Byla jasná, Cedidla držel za dres Černého, který se snažil hlavičkovat. A jestli pak Poznar řekne, že to penalta nebyla, byli jsme oba na jiném fotbale. Podle mě se Poznar zbláznil. Prohrajou doma 0:4, první gól dostanou z jasné penalty – a můžu za to já, jo?“

Zlín - Pardubice: Cedidla zatáhl za dres Černého a daroval hostům penaltu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Ve druhé půli jste naopak nařídil pokutový kop pro Zlín po souboji Filipa Čiháka s Youbou Dramém, ale po konzultaci s VAR jste ho odvolal.

„To jsem bohužel blbě viděl. Zaznamenal jsem, že Dramé chtěl vystřelit a Čihák mu tam dal nohu. Ale na videu jsem pak viděl, že mu čistě vypíchl balon, byl u něj dřív. To byla prostě penalta na pocit, že slyšíte nějaký kontakt. Kdybych ji nepískl, nevím, co by se ze strany domácích dělo.“

Zlín - Pardubice: Sudí Matějček pískl penaltu pro domácí, VAR ho opravil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Předpokládám, že nejvíc vás asi zasáhla slova Tomáše Poznara o tom, že ve fotbale nemáte co dělat, že?

„Nevím, co k tomu říct… Zkazil jsem zápas Jihlavy v baráži, prostě se mi to nepovedlo. Šlo tam o jednu penaltu, kterou jsem nepískl. A udělalo se z toho, že jsem Jihlavu zařízl. Byl jsem rok v trestu, pískal jsem nižší soutěže, a pak jsem znovu dostal šanci. Takové výroky mě samozřejmě mrzí, protože si možnosti působit v první lize moc vážím.“

Co zaznělo ze Zlína… trenér Bohumil Páník: „Ten člověk si nás připravoval na Slavii, kde nás znervózňoval na střídačce a chytal se zbytečných věcí. Dnes přijede pískat zápas k nám, což je podivné. Zase se to vrací do starých kolejí. O fotbalu rozhoduje někdo jiný a ne hráči na hřišti.“ útočník Tomáš Poznar: „Tento člověk zařezal Jihlavu v baráži s Karvinou. A pořád ve fotbale figuruje. Nechápu, jak je to možné. Je blbé, že se nemůžeme bránit. Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat. Nic. Když někdo škodí fotbalu, neměl by v něm být.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 15. Cadu, 27. Cadu, 80. Huf, 90+3. Huf Sestavy Domácí: S. Dostál – Procházka (35. Matejov), P. Buchta, Simerský – Fantiš, Janetzký, Vraštil (46. Jawo), Cedidla (36. Janošek) – Y. Dramé, Poznar (C), Potočný (74. Martínez García). Hosté: Letáček – Cadu (76. Sláma), F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – Tischler, Solil, Hlavatý (63. D. Kostka), Ewerton (87. Lee) – P. Černý (63. Huf). Náhradníci Domácí: Rakovan, Janošek, Jawo, Matejov, Martínez García, Kolář, Toutou Mpondo Hosté: Hrnčíř, Prosek, Sláma, Lee, Šejvl, Huf, Kostka Karty Domácí: Cedidla Rozhodčí Matějček – Podaný, Matoušek Stadion Stadion Letná, Zlín