INSIDER: U slávistů se bojím léta, říká Pivarník. Hložek à la Haaland?

První šanci, jak s předstihem oslavit třetí ligový titul v řadě, Slavia neproměnila. Remízou 0:0 ve 29. kole FORTUNA:LIGY potvrdila, že jí to v Ďolíčku, hájemství Bohemians, nesvědčí. Navíc je na ní znát nabitý program. „Je vidět obrovská únava. Jede na morál,“ míní Roman Pivarník, host dalšího dílu pořadu LIGOVÝ INSIDER. Podle zkušeného trenéra se to vzhledem k dalším povinnostem hráčů z Edenu může projevit i v delším horizontu. Na druhé straně nepochybuje o tom, že v příštím kole si obhájce poradí navzdory zlepšeným výkonům s Plzní. Jeho pozornosti pochopitelně nemohl ujít ani hattrick a asistence sparťana Adama Hložka při výhře 4:2 nad Opavou.

Hložek dal zapomenout na nevýrazné výkony i střeleckou smůlu, která se s ním táhla po návratu po dlouhodobém zranění. Proti slezské výpravě to byla one man show, letenský snajpr se stal ve věku 18 let a 9 měsíců nejmladším autorem vrcholného střeleckého kousku. „Že se trápil, to je tvrdé slovo. Snažil se řešit situace fotbalově, nedával nic najevo, pracoval na sobě – a byl odměněn,“ rekapituluje Pivarník.

Znovu se při tom objevily zprávy o zájmu zahraničních top značek, ať už jde o anglický Liverpool, německý gigant Dortmund, popřípadě Lipsko. „Hložek je připravený na mezikrok do velkého fotbalu,“ míní Pivarník a rozbírá, na které top soutěže by měl. „Podívejte se na Haalanda,“ naznačuje se zmínkou o norském kanonýrovi dortmundské Borussie.

LIGOVÝ INSIDER s… Romanem Pivarníkem

Jak si vedli Bohemians v konfrontaci se Slavií?

Mohl by brankář Jan Hugo Bačkovský dosáhnout kvalit Ondřeje Koláře?

Jak se blýskli sparťané v AKCI KOLA?

Nastal konečně čas pro talenty ostravského Baníku?

Nakolik kanonýr Martin Doležal těží z důvěry Petra Rady?

O čem vypovídá peprný výrok Rudolfa Reitera?

Proč se zasekla kariéra rychlíka piplaného Martinem Haškem?

