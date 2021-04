Hložek, Krejčí, Vitík, Karabec. Závan stamilionů, kde je o ně největší zájem?

Pouze Ladislav Krejčí mladší už se přehoupl přes dvacet let, všichni ostatní mají nadále status teenagerů. Adam Hložek, Adam Karabec i Martin Vitík. Přesto tohle kvarteto válí ve Spartě a logicky je pod drobnohledem elitních klubů napříč Evropou, které už pomalu vykládají na stůl stovky milionů korun. Podívejte se, kam by největší naděje českého fotbalu mohly v budoucnu zamířit. Zdrojem hodnoty hráčů je specializovaný server Transfermarkt, částky jsou uvedeny v českých korunách.

Zájemců ve frontě je spousta: Lipsko, Dortmund, Bayern, mluví se o Arsenalu či Liverpoolu. Ze Sparty půjde rovnou do elitního světového klubu, o tom není pochyb. Velmi pravděpodobně se tak stane za rok v létě. Nejpravděpodobnější destinace podle informací iSport.cz? Lipsko.

Ladislav Krejčí ml. (22)

Post: záložník

Bilance v sezoně

Zápasy: 28

Minuty: 2302

Góly: 11

Asistence: 2

Hodnota: 117 milionů

V zápase se nebojí přiostřit, není proto náhoda, že si ho vyhlédl West Ham. Přesun do Premier League ale tohle léto podle všeho nebude téma. Navzdory nabídce ve výši 260 milionů. Krejčí mladší nedávno podepsal na Letné smlouvu do léta 2025, přestup za lepším ho velmi pravděpodobně nemine. Téměř určitě to ale nebude už po této sezoně.