Pracujeme i s tím, že spadneme, říká Kováč. Zavadil myslel na comeback

Z dobrých výkonů se sklouzlo ke slabším a v posledních kolech už je to ze strany Opavy vyloženě herní deprese. Vymačkat z tohoto stavu záchranu je totální sci-fi. K téhle „literatuře“ se neupíná ani Radoslav Kováč. „Začali jsme se v tom trošku koupat,“ přiznal v rozhovoru pro Sport. Tak teď aspoň porazit v sobotu Bohemians a udělat radost pár stovkám fanoušků, kteří konečně můžou zavítat do hlediště…

Už jste smíření se sestupem?

„Matematicky ještě žijeme, není to definitivní. Ale samozřejmě vidíme realitu. Je pět kol do konce. S variantou, že spadneme, musíme začít pracovat. Teď chceme za každou cenu zvládnout domácí utkání s Bohemkou. Pustí sem nějaké diváky, které jsme tady skoro celý rok neměli. I na to jsme trpěli. Chceme pro ně vyhrát.“

Na konci podzimu a na začátku jara jste hráli velmi slušně, ale nebyly výsledky. Poslední dobou už to nejde ani herně. Cítíte to taky takhle?

„Určitě. Úplně souhlasím. Výkony v posledních čtyřech pěti zápasech šly jednoznačně dolů. Na podzim jsme hráli dobře, ale nedokázali jsme to zlomit bodově. Začátek je bohužel odraz celé sezony. V zimě jsme vzali nové útočníky, protože jsme nedávali góly. Lámalo se to doma s Brnem, kde jsme šli sami na bránu. Nezvládli jsme pak ani Příbram. To byly klíčové zápasy. V Budějovicích jsme získali tři body a čekali jsme, jestli se to zlomí. Jenže reakce nebyla taková, jakou jsme očekávali.“

Teď už dohráváte bez extra motivace, co?

„Odhodlání je vždycky. Někdo mi řekne, že kluci nepracují v zápase na sto procent. Je to mdlé, leklé. Ale já vím, co dělá hlava. Na kluky to hodně dolehlo. Začali jsme se v tom trošku koupat. V kádru není žádný flink. Není to o tom, že by hráči nechtěli. Vidím je na tréninku. Prostě to na ně padlo. Nedáte dvě tři šance a z první akce soupeře inkasujete. Tohle vás dostane dolů. Díky penaltě jsme zvládli utkání s Pardubicemi, ale výkon už nebyl dobrý.“

Před jarní sezonou jste přivedli osm posil, vesměs na hostování. Ale projevilo se, že většina těch borců neměla zápasovou praxi. Souhlasíte?

„Jak říkáte…Chtěli jsme jít do rizika a něco s tím udělat.