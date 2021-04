Teplický lazaret, 25 zraněných za jednu sezonu: Je to směs všeho

Zdejší lázně mají mnohaletou tradici a uznání se těší napříč celou Evropou. V Teplicích by však měli začít přemýšlet, zda k nim nepřistavit i lazaret. Zdejší „skláře“ totiž zasáhla epidemie zranění. Z 36 hráčů, kteří zasáhli do aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY postihly zdravotní trable hned 25, přičemž některé opakovaně. „Trápí nás to a denně to řešíme. Už je nás sotva do počtu,“ štve sportovního ředitele Štěpána Vachouška.

Probít se až do semifinále MOL Cupu a klepat na dveře finále, jež vás může vystřelit do pohárové Evropy? Za jiných okolností by to pro Teplice byla velice lákavá příležitost rovnající se výhře v loterii. Ne však nyní. Svěřenci Radima Kučery se trápí. V lize bojují o udržení a k tomu počítají padlé. Výrazně tomu navíc byla i uzpůsobena taktika ve středečním pohárovém zápase v Plzni.

„Nechtěli jsme Viktorii presovat, abychom neztratili ještě více sil,“ přiznal Kučera poté, co Plzeň celý zápas dobývala tuhý defenzivní blok Severočechů. „My už opravdu nemáme z čeho brát. Anglické týdny by nám nevadily, ale když se nám zraní tolik hráčů, potom už je to problém. Nemůžete sestavu tolik rotovat. Pro hráče je to záhul.“

Od začátku sezony se na marodce objevila drtivá většina teplického kádru. Některá jména dokonce opakovaně. Mezi odolné jedince patří Robert Jukl, David Černý, Ladislav Kodad, Šimon Gabriel a Ruben Droehnle, přičemž poslední dva dorazili na Stínadla až v zimě. Ostatní už na severu Čech nepůsobí.

Hlavní diagnóza se však určuje složitě. Teplice trápí široká škála patálií. Od svalových záležitostí, přes bolavé šlachy až po vážná zranění kolene. „Je to směs všeho: covidová situace, krátká zimní pauza. Do toho nás trápí, že když se hráč vrací a měl by mít čas na rekondici, my ho předčasně dáváme do hry, protože už máme zase jiná zranění. Proces návratu je zrychlený, než by měl normálně být a pak se nám to nakumuluje,“ popisuje Vachoušek jeden z hlavních problémů „sklářů“.

Zároveň ale jedním dechem dodává: „Nejsme to jen my. Potíže mají i Olomouc, Bohemians, Sparta či Slavia. U větších klubů to nevypadá tak tragicky, protože mají více možností. Kdybychom byli jediní s těmito problémy, určitě bude chyba na naší straně.“

V boji o udržení prvoligové příslušnosti se však musí jít přes bolest – alespoň tak to většina teplických hráčů vnímá. Nikdo se nechce podepsat pod ostudný pád do druhé ligy, z čehož Kučera rovněž nemá klidné spaní. „Únava je v týmu zjevná, ale kluci přesto makají. Mám o ně strach, aby se jim něco nestalo. Naposledy se to odnesl Patrik Žitný, který toho měl plné kecky a urval si koleno,“ připomněl trenér jedno z posledních vážných zranění v týmu.

Ještě před Žitným v ligovém utkání s Plzní na Stínadlech špatně došlápl Tomáš Kučera a pochroumal si kotník. Náhoda? Nebo se mohl projevit i špatný stav hrací plochy? „Vždycky se lépe hraje na dobrém terénu. Nedokážu však posoudit, zda to bude mít přímou souvislost s naší situací, ale něco na tom asi bude,“ krčí rameny Vachoušek.

Zatímco prohrané semifinále MOL Cupu teplické vedení s milostí přejde, závěr ligy musí Kučera a spol. zvládnout, ať se děje cokoliv. Světlo na konci tunelu už mírně problikává. V rekonvalescenci jsou Jakub Mareš, Jan Shejbal či Martin Macej. Proti Plzni zase zvládl 60 minut Tomáš Vondrášek.

„Chtěl bych, aby se nám vrátili už někteří hráči na Zlín, ale může to pro ně být velké riziko a pak nás čekají ještě čtyři kola. Budu rád, když nyní zvládneme zápas bez nich a kluci budou plně připraveni na Jablonec,“ odmítá Kučera další hazard se zdravím svých svěřenců.

Tepličtí marodi 2020/21

Brankáři:

Jan Čtvrtečka, Luděk Němeček, Tomáš Grigar, Jan Plachý

Obránci:

Alois Hyčka, Jan Knapík, Tomáš Vondrášek, Jan Shejbal, Jevgenij Nazarov, David Heidenreich, Ondřej Mazuch, Igor Paradin

Záložníci:

Tomáš Kučera, Daniel Trubač, Patrik Žitný, Jan Fortelný, Matěj Radosta, Lukáš Mareček, Admir Ljevakovič, Vukadin Vukadinovič, Pavel Moulis

Útočníci:

Jakub Mareš, Jakub Řezníček, Martin Macej, Matyáš Kozák