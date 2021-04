Vondrášek: Záchrana je důležitější, i když vyřazení mrzí. Těší se na fandy

Panuje oddechnutí, že se můžete soustředit jen na záchranu ligy, nebo vás vyřazení v semifinále MOL Cupu bude štvát?

„Když už se člověk dostane až do semifinále, tak ho samozřejmě mrzí, že přijde o finále. O tu třešničku na dortu. Bůhví, kdy se takhle daleko znovu dostaneme. Brali jsme na vědomí, že Plzeň je favorit, ale nechtěli jsme ji dát postup zadarmo. Dlouho jsme jí to znepříjemňovali, a i když jsme nakonec prohráli, paradoxně můžeme jet domů se vztyčenou hlavou.“

Poměrně celý zápas jste bránili v hlubokém bloku. Na útočení už nebyly síly?

„Věděli jsme, jak jsme tu hráli naposledy – tehdy jsme chtěli Plzeň honit po celém hřišti, napadat ji a odnesli jsme to sedmigólovým debaklem. Poučili jsme se a tentokrát jsme chtěli vycházet z poctivého bloku a měli jsme pasáže, kdy to z naší strany nebylo špatné. Nicméně Plzeň měla pár příležitostí, kdy nás Grigy v brance podržel.“

Přesto to nevyšlo a Viktoria se kýžené branky nakonec dočkala...

„Prohrát není nikdy dobré, navíc jen o gól, ale všichni asi tušíme, že v neděli se Zlínem nás čeká daleko důležitější zápas a ještě větší fuška než v poháru s Plzní.“

Nebáli jste se toho, že by mohl zápas dojít až do prodloužení?

„Padla na to řeč. Chtěli jsme vyhrát ideálně v základní hrací době. Říkali jsme si v kabině, že by nebylo dobré hrát s Plzní nějaký maraton. Ale je to fotbal. Takové chvíle přináší. Rvali bychom se o postup, i kdyby se hrály dva zápasy.“

V neděli vás čeká důležitý zápas proti Zlínu a na stadionu by neměli chybět fanoušci. Těšíte se?

„Věřím, že nám dají za pravdu, že jsme v Plzni neudělali ostudu a těší se na nás. My se jim zase odvděčíme lepším výkonem. Snad to nikdo nezmění a na tribuny je pustí. Je to alfa a omega fotbalu. Každý se na lidi zpátky těší. I lidé vědí, že potřebujeme v současné chvíli pomoct. Doufám, že jim po delší době zvedneme náladu výhrou.“

Jste jeden z mála hráčů, kteří opustili rozsáhlou marodku. Zdravotně už jste v pořádku?

„Dostávám se zpátky do kondice. Bylo znát, že to s míčem nebylo ono. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem se na hřišti cítil dobře. Na druhou stranu fyzicky to nebylo špatné. Byli jsme domluveni s trenérem, že mě kolem 60. minuty stáhne. Snad už se mi zranění budou vyhýbat. Něco podobného mě postihne snad každou sezonu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 76. Havel Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – Hybš, Brabec (C), Kaša, Havel – Šulc (90. Hořava), Kalvach, Káčer – Falta (46. Kopic), Beauguel (70. Ondrášek), Ba Loua (80. Mihálik) Hosté: Grigar – Droehnle (78. Kodad), Mazuch, Knapík, Vondrášek (64. Vukadinovič) – Radosta (64. Černý), Ljevaković (C) (83. Šup), Jukl (83. Kováč), Mareček, Hyčka – Moulis Karty Domácí: Kopic Hosté: Mareček Rozhodčí Orel – Flimmel, Vaňkát Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva hráno bez diváků