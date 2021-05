Puškáč sestřelil „svoji“ Opavu: Uráželi, tak jsem si to vychutnal

Neproměnil penaltu, sršely na něho nadávky. Kopl do míče, nadávky. Není divu, že když David Puškáč, útočník Bohemains Praha, který v Opavě hrával a pomohl jí k postupu mezi elitu, vyrovnal v 57. na 1:1, lehce účty dorovnal. Zatnul pěst a máchnul s ní směrem k tribuně a opavskému kotli. „Já s nimi nechtěl absolutně soupeřit, mám respekt vůči Opavě. Ale už mě naštvali, uráželi celý zápas, tak jsem si to potom vychutnal i já trošku.“

Jaký to pro vás byl zápas?

„Specifický, strávil jsem tu dva roky. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Tabulka tomu nenasvědčovala, zápas ano. Chtěli jsme dát první gól, využít toho, že kluci z Opavy jsou psychicky nalomení. Aby se nerozjeli. Bohužel jsem penaltu neproměnil, oni pak ano. Nešlo to podle plánu. Naštěstí se mi ve druhém poločase povedlo dát gól a srovnat. Věřili jsme, že si vypracujeme ještě nějaké šance, bohužel se to nepodařilo. A odvážíme si bod.“

Penaltu jste kopl špatně nebo vám ji brankář Digaňa skvěle chytil?

„Na penaltu jsem byl určený, věřil jsem si, dal jsem ji i proti Pardubicím. Mám místo, kam kopu, ale měl jsem pocit, že to mají nakoukané. Tak jsem to chtěl změnit. Byl jsem přesvědčený, že brankář skočí, tak jsem to chtěl kopnout doprostředka. Bohužel tam byla velká razance a nebylo to úplně přesné a gólman to chytil nohama.“

Opava - Bohemians: Digaňa skvěle vyrazil Puškáčovu penaltu!

Opavští fanoušci vám i tak po penaltě nadávali, co se vám honilo hlavou?

„Mrzelo mě, že můj tým nejde do vedení. Spíš mě sra...pardon, štvalo, že jsem nedal penaltu. Že mi nadávají, to nemůžete na hřišti řešit. Příjemné to není. Opavu mám furt rád, přeju jí jen to nejlepší. Z určitých důvodů jsem musel odejít, mám čistý štít. Bohužel to tak je.“

Dovedete se vžít do kůže Davida Limberského, který tyto nadávky zažívá vždycky a všude?

„On je dál (usmívá se) Setkává se s tím častěji. Když přijedu do Opavy, setkávám se s tím tady. Ale byl jsem už mentálně nastavený, tak mě to nerozhodilo.“

Po gólu jste zatnul pěst a máchnul ke kotli, takže vyrovnáno i tak na 1:1?

„Já s nimi nechtěl absolutně soupeřit, mám respekt vůči Opavě. Ale už mě naštvali, uráželi celý zápas, tak jsem si to potom vychutnal i já trošku.“

Jak se díváte na situaci Opavy, je vám jí líto?

„Lidi si myslí, že nemám Opavu rád. S klukama, kteří tu byli a nejsou, to pořád prožíváme. A přejeme jen to nejlepší. Zázemí, atmosféra - Opava do ligy patří. Stálo nás spoustu úsilí tady ligu vybudovat, je nám to líto, že se nedaří. Držíme palce. Já tady prožil krásná léta, není důvod Opavě přát něco nepěkného, mám k ní velký respekt.“