Klusáček k návratu fanoušků: Jako trenér nadšený, jako rodič znechucený

„Úplně jiné emoce i atmosféra. To je pozitivní,“ přitakával po zápase Klusáček. „Jako profesionální trenér jsem nadšený, že na fotbal mohou diváci. Jako rodič a normální člověk jsem znechucený. Děti nemůžou do školy, lidi padají na hubu a vláda udělá takové kroky. Pro mě je to úplně skandální. Jako profesionální trenér jsem nadšený, jinak to nechápu.“

Fotbalisté to měli z drtivé většiny nastavené tak, že fanoušky v ochozech přivítali. I David Puškáč, útočník Bohemians, který v Opavě hrával, a z ochozů na něho sršely nadávky. „Puškáči, ty jsi hova..!“ neslo se několikrát stadionem. Mrzelo ho to, nezastíral. Opavě totiž stále přeje. „Fotbal se dělá pro diváky,“ má jasno Puškáč. „Pokud opatření a všechno kolem bude bezpečné, tak to jenom přivítáme. Kulisa je úplně jiná, když tady lidi jsou.“

Stejně to měli i Opavané, kteří se čím dál víc blíží sestupu. Pokud v neděli Teplice porazí Zlín, je o prvním sestupujícím jasno. Padala by Opava, protože má s Teplicemi horší vzájemnou bilanci (2:1, 1:3). „I kdyby bylo po neděli rozhodnuto, tak se budeme chtít s ligou důstojně rozloučit,“ říká opavský záložník Matěj Helešic.

Fanoušky Helešic chválil. „Řvali při brejcích, při každé akci, hrálo se nám lépe, určitě to bylo lepší. Bylo super, je mít zase v zádech. Doufejme, že se co nejdříve zase vrátí ve větším počtu.“