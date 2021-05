Slavia jde pro titul. S lidmi, ale opatrně a bez oslav! Pomůže Sparta?

Co se před týdnem o chlup nepovedlo, může přijít dneska. Okolnosti jsou pro Slavii ještě mnohem příznivější. Titul může slavit ještě před začátkem svého zápasu s Viktorií Plzeň, pokud Sparta nevyhraje v Liberci. Když ano, stačí i obyčejná plichta… „Domácí zápas, dobré hřiště, lidi na stadionu, dobrý soupeř. Prostě ideální podmínky,“ těší se kouč Jindřich Trpišovský. Ovšem žádné nezřízené juchání před stadionem, ani na něm. Klub také varuje příznivce před vstupem na hřiště. Hezky opatrně za triumfem.

Od jara 2019 český ligový fotbal nevyměnil svého vládce. A nevymění ho ani teď, záleží jen na tom, jestli k potvrzení dojde už dnes, nebo později. Slavia si jde pro zlatý hattrick, pro třetí titul v řadě. „Jsme připraveni dokončit naši práci – zajistit si titul,“ říká rozhodně pro klubový web jedna z opor týmu Nicolae Stanciu.

Stačí tohle: proti Viktorii Plzeň přinejhorším remizovat. Pak už celý zbytek soupeřů ztratí i poslední matematickou šanci. „Sešívaní“ navíc se svým dnešním protivníkem táhnou dvě série, které je opravňují k vyloženě mistrovské náladě. Pět zápasů v řadě s Viktorií neprohráli. Naposledy v únoru 2019. A čtyři zápasy za sebou nedostali od Západočechů gól. Ten poslední jim dal v květnu 2019 v nastavení Jan Kovařík, což už ale na prohře hostů v Edenu stejně nic podstatného nezměnilo. Výsledek se jen kosmeticky zaonačil na 1:3.

Jenže jedno varování před Viktorií stojí za to zmínit. Tým Adriana Guľy prohrál z posledních devatenácti soutěžních zápasů jen jednou – v lize doma s Libercem 0:2. A pouze čtyřikrát remizoval. Forma hostů relativně graduje. „Zpevnili se v obraně, navíc mají kvalitní a nebezpečné hráče v ofenzivě. Bude to dobrý zápas s dobrým soupeřem,“ ví trenér Jindřich Trpišovský. „Moc se na to těším. Zápas doma, dobré hřiště a lidi na stadionu,“ těší Trpišovského.

Ano, vláda se ustrnula a v týdnu ohlásila pilotní projekt ve prospěch návratu fanoušků na fotbalové stadiony. Domácí kluby ale mohou využít jen deset procent kapacity svých ochozů, v případě Slavie jsou to necelé dvě tisícovky. Kluby pak jednotně rozhodly, že kromě partnerů dají šanci permanentkářům, pro ostatní není šance. I dál budou platit striktní nařízení a po utkání tak neproběhnou žádné oslavy. Ani na stadionu, ani před ním.

„Hygienické povolení neumožňuje jakékoliv společné fandění, ani případné oslavy a to ani před stadionem. Za žádných okolností navíc není možné vstupovat na hrací plochu,“ žádá Slavia fanoušky, aby i v případě velké slávy zůstali na místech. Není totiž nic ojedinělého, že jakmile je titul hotov, berou příznivci trávník útokem. Chtějí se obejmout se svými hrdiny, uloupnout si na památku kousek zeleného…

„Jsme aspoň za tohle fakt rádi, protože emoce při zápase, týmové i individuální výkony prostě vypadají odlišně než při normální atmosféře. Hráči potřebují vidět, pro koho hrají. A když vyhrajete, dáte gól, nebo máte šanci, to ticho kolem vás deprimuje,“ říká Trpišovský. Ticho v Edenu dneska nehrozí. Jen záleží, jestli už to tentokrát opravdu bude ten oslavný titulový řev.

Zpátky na tribuny

Fanoušci, vítejte zpátky! Kluby mohou od tohoto víkendu využít až deset procent kapacity svých ochozů, přičemž v podstatě všechny kluby zvolily stejný postup: upřednostňují partnery klubu a pak držitele permanentek.

Ti si musí rezervovat svá místa dopředu a dodržovat několik opatření:

- mít negativní PCR test na covid, ne starší než 48 hodin, případně být očkovaný, nebo předložit dokument o prodělání onemocnění v posledních 90 dnech

- u vstupu vyplnit covid dotazník a nechat si změřit teplotu

- mít nasazený respirátor třídy minimálně FFP2 KN95

- na tribunách sedět šachovnicovým způsobem, tedy ne na místech hned vedle sebe

Domácí kluby ve 30. kole FORTUNA:LIGY (podle využití 10% kapacity) Slavia, 1937 míst Teplice, 1822 míst Baník, 1512 míst Liberec, 990 míst Příbram, 910 míst Slovácko, 800 míst Opava, 752 míst Pardubice, 630 míst (stadion Bohemians) Karviná, 483 míst

