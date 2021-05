Mareš už chce výhru pro Teplice: Je to křeč. Vrátil jsem se přes hroznou bolest

Série bez výhry se protáhla už na osm zápasů. Bod je proti Zlínu málo, že?

„V naší situaci ho nebereme, potřebujeme tři body. Věděli jsme, že Zlín šest zápasů nevyhrál, takže jsme chtěli doma naplno bodovat, ale je to od nás strašná křeč. Zlín přijel s defenzivní taktikou, navíc věděl, že to moc nakopávat na Vukyho (Vukadina Vukadinovič) nechceme. Zápas na koukání to byl hrozný.“

Zlínští nezáživný výkon dávali za vinu i špatnému trávníku. Dá se s tím souhlasit?

„Samozřejmě, my to hřiště známe, víme, že je špatné. Ale nechceme spadnout do dolů a v takové situaci musíme zápasy zvládnout jakýmkoliv způsobem a nekoukat na stav hřiště. Neomlouvá to fakt, že si doma nevytvoříme žádnou šanci.“

Poslední výhra přišla na začátku března s Opavou. Od té doby nic. Jako zraněný hráč jste měl nadhled. Všiml jste si, kde to neladí?

„Nechci to moc hodnotit. Nadhled jsem měl, ale nechtěl bych to komentovat. Pro mě osobně to bylo ještě horší, když jsem nebyl na hřišti a nemohl klukům pomoct. Je to křeč. Musíme už vyhrát.“

V příštím zápase u toho opět nebudete. Po osmizápasové pauze jste obdržel čtvrtou žlutou kartu. Bizarní návrat...

„Šel jsem holt do souboje natrvrdo. Nekoukám na to, kdo příště bude nebo nebude hrát. Potřebovali jsme vyhrát hned a podle toho jsem hrál. Holt si dám pauzu a mám 14 dní na to, abych pořádně dotrénoval, protože můj stav stále není ideální.“

A budete k dispozici na slabší soupeře, které potřebujete porazit?

„Je to logičtější varianta. Ani jsem toho s týmem moc neodtrénoval. Doba léčení trvala déle, než jsme si všichni mysleli a pořád nejsem v dobrém stavu. Už jsme ale v takové situaci, že jsem se rozhodl jít do zápasu přes velkou bolest.“

Mimo byli i další dva klasičtí útočníci. Zažil jste to někdy vůbec?

„To se mi ještě nestalo. Když už se to hroutí, tak pořádně… Momentálně máme v útoku Vukyho, všichni víme, že není typický útočník. Je to jiný typ hráče, než jsem já nebo Řízek (Jakub Řezníček). Zlín na to byl perfektně nachystaný. Hrál z bloku, hlídal si Vukyho náběhy a věděl, že budeme muset nakopávat, čímž mají vyhráno, protože není hlavičkář ani silový typ. Musíme hrát trochu jiným stylem.“

Víc fotbalově?

„Jinak to nepůjde. Nesmíme se bát něco předvést, chodit jeden na jednoho. My se ale spoléháme jeden na druhého, že někdo něco vymyslí, nacentruje a padne z toho gól. Chybí nám odvaha a to souvisí s křečí, ve které v posledních zápasech jsme. Když si doma nevytvoříme šanci, je to k zamyšlení.“