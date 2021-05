Černý se dočkal a má první ligový gól za Pardubice: Snad nebude poslední

Ač útočník, za Pardubice se trefil Pavel Černý po postupu do nejvyšší soutěže poprvé. „Bylo to dlouhé čekání, ale už je to pryč a snad už bud mít klid od těchto otázek,“ smál se šestatřicetiletý veterán po remíze 2:2 s Karvinou.

Jak divoký zápas hodnotíte?

„Remíza asi zasloužená. Prohrávali jsme, naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat a dokonce jít do vedení, ale pak jsme neproměnili dvě tři šance. Karviná to zjednodušila, začala nakopávat dlouhé míče a po jednom brejku se dostali ke standardní situaci, kterou vyřešili výborně.“

Jak dlouhé pro vás bylo čekání na první gól v pardubickém dresu?

„Musím říct, že byl první prvoligový, protože jinak jsem přece jen už v Pardubicích nějaké dal. (směje se) Extra jsem si to nepřipouštěl, říkal jsem si, že to snad jednou musí přijít. Když se to povedlo, měl jsem samozřejmě obrovskou radost. Doufám, že nebude taky poslední.“

Čelil jste během gólového půstu vtípkům spoluhráčů?

„Abych řekl pravdu, snad ani ne, kluci na mě byli v tomhle ohledu hodní.“

Proč jste čekal na gól takovou dobu?

„Útočník je od toho, aby dával góly, to se mi bohužel nedařilo. Nemůžu říct, že jsem šance neměl, bylo jich dost, ale nic tam nespadlo. Teď se ke mně štěstíčko konečně přiklonilo a rozvlnil jsem síť.“

Těšila vás o to víc důvěra trenérů, pro které jste byl stále útočník číslo jedna?

„Samozřejmě – zvlášť v mých letech a s nulou vstřelených branek na kontě. Aspoň že mužstvu dokážu pomoct i jinak než góly, od těch tam byl vždycky David Huf, který vždycky střídal a zahrál výborně. I proti Karviné mohl dát dva góly.“

Jak to David Huf nese, že dává góly, ale vy hrajete od začátku?

„S Davidem mezi sebou nemáme absolutně žádný problém, bavíme se spolu normálně, píšeme si, když nejsme na tréninku. Snažím se mu občas něco poradit, je to strašně hodnej a slušnej kluk a jsem rád, že se mu takhle daří. Až se to trenéři rozhodnou změnit a postaví ho od začátku, přijmu to s pokorou, protože vidím, jak hraje, jak se zlepšuje a je gólovej.“

V první lize jste se trefil po čtyřech letech, kdy jste skóroval ještě za Hradec Králové. Vybavujete si jej ještě?

„Pamatuju si, že to bylo ve Zlíně, dotlačil jsem balon do brány z malého vápna. Vyhráli jsme a udrželi jsme si ještě naději na záchranu, ale bohužel jsme spadli. Pak přišly tři roky v Pardubicích ve druhé lize.“

Neprohráli jste už pět zápasů v řadě. Jste ve velké pohodě?

„Musím říct, že nálada v kabině je tady výborná celou dobu, zatím jsme nezažili žádnou krizi. Teď se nám daří, je to vidět i na hřišti, hrajeme uvolněně. Člověk si dovolí víc, než kdyby třeba hrál o záchranu. Je klid, užíváme si to. Hlavně abychom si to přenesli i do začátku další sezony.“

Rozebíráte s otcem své výkony?

„Neřeknu, že si voláme po každém zápase, ale dost často, teď jsme se navíc kvůli koronaviru ani dlouho neviděli. Těším se, až se zase uvidíme, určitě to rozebereme. Ale u nás je to jednoduché a stručné, vždy zápas zhodnotíme jednou dvěma větami – a to je asi tak všechno.“