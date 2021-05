Juliš je zpátky: Nadřeli jsme se a došly síly. Měla padnout červená

První branka Jakuba Peška do sparťanské brány střežené Florinem Nitou • Pavel Mazáč / Sport

Dva góly během minuty, remíza s cenou zlata. Sparta v Liberci (2:2), už tradičně, narazila na vyhecovaného soka, od něhož nedostala k dobru ani centimetr prostoru. Po galavečeru Jakuba Peška, který jen těsně neskončil oslavou hattricku, Pražany spasily dvě slepené trefy. „Dvoubranková ztráta se v Liberci těžko maže, natož otáčí. Měli bychom ale kvalitou uspět,“ nezastírá Lukáš Juliš (26), jenž se do akce vrátil zpátky po téměř tříměsíční vynucené pauze.

Co k zápasu říct? Tradiční bitva na severu?

„Šel jsem na hřiště za stavu 0:2. Když jsem nastupoval, říkal jsem Adamu Hložkovi, že máme na obrat třicet minut. Za čtvrt hodiny bylo srovnáno, na víc už jsme myslím neměli… Přišla ještě jedna šance Davida (Karlssona), ale odešly nám síly. Na vyrovnání jsme se nadřeli, už nezbylo na třetí gól. Dvougólová ztráta se v Liberci těžko maže, natož otáčí.“

Od 20. února jste nehrál, na hřiště vás Pavel Vrba poslal za stavu 0:2. Těžká úloha?

„Šel jsem do utkání vlastně po třech plných trénincích. Těžká role, ale měl jsem výhodu, že jsme útočili. Nebylo co ztratit. Kdybych naopak naskakoval za stavu 2:0, osobně bych mohl ztratit mnohem víc, než když prohráváme. Necítil jsem se ideálně, kdybychom ovšem skóre otočily, byly by z toho krásné pocity. Víme, že Jablonec vyhrál, což je další komplikace. Nesmíme už zaváhat.“

Jak vypadal předchozí průběh z lavičky? Domácí valili útočné výpady, obě branky padly podobným způsobem.

„Se Slovanem to bylo těžké i doma… Hrál jsem v Liberci počtvrté, popáté a přijde mi, že je to pokaždé stejný zápas. Domácí nakopnou míč, vyhrají tři hlavy a na jednu nahrávku nám dají gól. To jsou věci, s nimiž máme problém dlouhodobě jak tady, tak v Jablonci. V těžkých zápasech u soupeřů dostáváme jednoduché góly, pak už je hrozně těžké skóre otáčet. Týmy vědí, co na nás mají hrát, soubojové zápasy nám nesvědčí.“

Je náročné udržet s Libercem krok po fyzické stránce?

„Takhle hrají pořád, kdežto my naopak chceme hrát každý zápas fotbal. Pro ně je soubojová hra fotbal, mají ji naučenou včetně Imada Rondiče s Kamsem Marou, kteří vyhrávají všechny hlavičkové souboje… Jsme ale Sparta, měli bychom kvalitou uspět. Každopádně za stavu 0:2 v 60. minutě už je to těžké otáčet...“

Hlavně v závěru se přiostřovalo. Jsou vzájemné bitvy pokaždé vyhecované?

„Začalo to už v první půli, kdy proběhl jeden závar. Pak faul na Bořka (Dočkala), který jsem neviděl. Zpracovával jsem si míč a najednou koukám, že do něj Michael Rabušic zajel. Možná mohla padnout i červená, ale to už je jedno. Remíza znamená, že musíme další zápasy vyhrát a ideálně věřit, že Jablonec ztratí.“

Bod nakonec může být plusový, koneckonců Jakub Pešek mohl únikem zvýšit už na 3:0...

„Jasně, je to lepší varianta. Pešek šel sám na bránu, kdyby dal, bylo by po zápase. Nakonec třeba ten bod ještě bude plusový. Zase jsme si ukázali, že zvládneme za minutu dát dva góly. To je určitě pozitivní věc. Musíme si věřit a být na nadcházející derby připravení.“