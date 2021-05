Přestupová bomba: Plavšič vymění Spartu za Slavii! Na Letné se nedočkal

Srdjan Plavšič by se měl po sezoně ze Sparty přesunout do Slavie • Koláž iSport.cz

Patří do úzké skupinky hráčů, kteří mají ve Spartě smlouvu pouze do léta. Všeobecně se předpokládalo, že se Srdjan Plavšič dohodne s rudým klubem na nové spolupráci, k tomu ovšem téměř jistě nedojde. Do hry totiž vstoupila Slavia. Její trenér Jindřich Trpišovský má drobného Balkánce dlouhodobě v oblibě, a když se nyní objevila příležitost, začal mistr jednat.

Sparta - Opava: Plavšič na zadní tyči zvýšil náskok, 2:0

Celek z Edenu má situaci výrazně usnadněnou tím, že Plavšič je na Spartě smluvně vázaný pouze do konce této sezony, konkrétně do 30. června. To znamená, že už nyní může podepsat kontrakt od léta kdekoli jinde. A podle zdrojů iSport.cz to bude právě ve Slavii.

„Všechno je domluvené, Plavšič bude od léta hráčem Slavie,“ potvrdil člověk detailně obeznámený s děním v obou pražských velkoklubech.

Jedná se o mimořádně pikantní přesun. A to i z toho důvodu, že se kouč Letenských Pavel Vrba netajil tím, že by chtěl Plavšiče v týmu udržet.

„Nejsem na tom tak dobře, abych mu tu smlouvu mohl nabídnout sám. Věřím, že Sparta udělá všechno pro to, aby s ním prodloužila,“ zdůraznil na začátku dubna zkušený kouč.

To se ovšem podle všeho nestalo. Ostatně, kdyby sportovní vedení klubu o Plavšiče tak moc stálo, mohlo s ním nový kontrakt mít dávno uzavřený. Už od zimního přestupového okna je totiž rychlonohý fotbalista v situaci, kdy si může domluvit budoucí kontrakt jinde.

V zákulisí se navíc mluví o tom, že mezi Spartou a hráčovým agentem během jara ani žádná konkrétní jednání o prodloužení spolupráce neprobíhala. Plavšičův konec je proto tak trochu logickým vyústěním. Přesun do Slavie tomu ovšem dává úplně jiný rozměr.

